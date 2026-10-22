به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، علی صفری در جلسه شورای فنی استان البرز که با محوریت بررسی پدیده ال‌نینو، پیامدهای احتمالی آن و ضرورت آمادگی زیرساخت‌های عمرانی در برابر مخاطرات ناشی از بارش‌های شدید برگزار شد، اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و افزایش احتمال وقوع رخدادهای حدی جوی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت بحران، طراحی پروژه‌های عمرانی و حفاظت از زیرساخت‌های استان را بیش از گذشته آشکار کرده است.



وی با بیان اینکه نگاه دستگاه‌های اجرایی به موضوع سیلاب باید از مدیریت بحران پس از وقوع حادثه به سمت پیشگیری و کاهش خطرپذیری تغییر کند، افزود: سیل را نمی‌توان متوقف کرد، اما می‌توان با اتخاذ تدابیر فنی و مدیریتی، ریسک وقوع خسارات سنگین و آسیب به زیرساخت‌ها، تأسیسات عمومی و مناطق مسکونی را به میزان قابل توجهی کاهش داد.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با تأکید بر اینکه «مسیر طبیعی آب باید خط قرمز توسعه عمرانی باشد»،** تصریح کرد: در اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه شهری، احداث راه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های جدید، رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های طبیعی یک ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی. است و هیچ پروژه‌ای نباید موجب انسداد یا اختلال در مسیر طبیعی جریان آب شود.



صفری ادامه داد: تجربه سیلاب‌های گذشته نشان داده است که بخشی از خسارات ناشی از حوادث طبیعی، نتیجه ساخت‌وسازهای غیراصولی، بی‌توجهی به ضوابط فنی، دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه‌ها و ضعف در پیش‌بینی مسیرهای هدایت آب‌های سطحی است؛ از این‌رو دستگاه‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری نسبت به شناسایی و رفع این نقاط آسیب‌پذیر اقدام کنند.



وی با اشاره به اهمیت نقش سازمان هواشناسی در پیش‌بینی و هشدار مخاطرات جوی گفت: هشدار هواشناسی زمانی اثربخش است که به اقدام عملیاتی تبدیل شود. صرف صدور یا دریافت هشدار کافی نیست، بلکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید متناسب با سطح هشدار، برنامه مشخص، وظایف تعریف‌شده و آمادگی لازم برای اقدامات پیشگیرانه داشته باشند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز خاطرنشان کرد: بررسی ظرفیت آب‌گذری پل‌ها و آبروها، پاکسازی مسیرهای عبور روان‌آب، شناسایی نقاط حادثه‌خیز، کنترل وضعیت مسیل‌ها و ارزیابی ایمنی پروژه‌های عمرانی از جمله اقداماتی است که باید پیش از وقوع بارش‌های شدید مورد توجه جدی دستگاه‌های متولی قرار گیرد.



صفری همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواشناسی و مجموعه مدیریت بحران استان تأکید کرد و افزود: مدیریت مؤثر مخاطرات طبیعی نیازمند نگاه یکپارچه، تقسیم کار دقیق و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای است و هر دستگاه باید مسئولیت خود را در زنجیره پیشگیری، آمادگی و واکنش به‌موقع به‌درستی ایفا کند.



وی با بیان اینکه توسعه عمرانی باید بر پایه مطالعات فنی، ملاحظات اقلیمی و اصول تاب‌آوری زیرساخت‌ها انجام شود، اظهار کرد: شورای فنی استان باید نسبت به رعایت استانداردهای مهندسی در طراحی و اجرای پروژه‌ها حساسیت ویژه‌ای داشته باشد تا سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در برابر حوادث طبیعی از پایداری و ایمنی لازم برخوردار باشند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در پایان تأکید کرد: خسارات ناشی از پدیده‌های طبیعی ممکن است به‌طور کامل اجتناب‌ناپذیر باشد، اما خساراتی که بر اثر قصور، بی‌تدبیری، ضعف نظارت و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی ایجاد می‌شود، باید به حداقل برسد.



صفری خاطرنشان کرد: هدف اصلی مدیریت استان باید حرکت از رویکرد واکنشی به مدیریت پیشگیرانه باشد؛ رویکردی که در آن حفاظت از جان و مال مردم، صیانت از زیرساخت‌های عمومی و کاهش آسیب‌پذیری استان در برابر مخاطرات طبیعی، در اولویت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات اجرایی قرار گیرد.

