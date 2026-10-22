به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه عشایری و روستایی امام خمینی (ره) روستای ورازان بعدازظهر پنجشنبه برگزار شد و این فضای ورزشی با هدف فراهم‌کردن امکانات مناسب‌تر برای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان در اختیار این مدرسه قرار گرفت.

این پروژه با همکاری و مشارکت مردم و خیرین نیک‌اندیش روستا، دهیاری، شورای اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و قرارگاه محرومیت‌زدایی پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا اجرا و تکمیل شده است.

اجرای این طرح پس از سال‌ها پیگیری، گامی در مسیر توسعه امکانات آموزشی و ورزشی در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود؛ طرحی که نقش مشارکت‌های مردمی و همراهی خیرین در تحقق مطالبات محلی و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان را برجسته می‌کند.

بهره‌برداری از این زمین چمن، زمینه دسترسی دانش‌آموزان مدرسه امام خمینی (ره) ورازان به فضای ورزشی مناسب‌تری را فراهم کرده و جلوه‌ای از هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های مسئول در محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق روستایی است.