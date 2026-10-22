به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم قنبری عصر پنجشنبه در حاشیه گشت مشترک نظارتی با همراهی بسیج اصناف، مرکز بهداشت و دامپزشکی، با قدردانی از تلاش بازرسان و ناظران اظهار کرد: بازرسان در واقع منعکس‌کننده زحمات اداره‌کل صمت و سایر دستگاه‌های مسئول در مسیر احقاق حقوق مصرف‌کنندگان هستند و مردم حق دارند از وضعیت بازار آگاه باشند؛ چراکه دانستن، حق مردم است.

وی با تأکید بر استمرار بازرسی‌های میدانی افزود: بازرسی‌های پنج‌شنبه‌ها را تا نقطه سرخط ادامه می‌دهم و در مسیر نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مردم، با هیچ‌کس اغماض نخواهم کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی مردم استان تصریح کرد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نظارت جدی بر بازار، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنند. در این مسیر، ملاک عمل ما قانون است و بازرسی‌ها تا رسیدگی به تخلفات و بازگشت دوباره به واحدهای صنفی مورد بررسی ادامه خواهد داشت.

انتقاد مدیرکل صمت از عملکرد بازرسی در شهرستان‌ها

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد برخی واحدهای بازرسی شهرستانی گفت: بررسی‌های انجام‌شده از عملکرد بازرسان در مهرماه نشان می‌دهد که در برخی شهرستان‌ها، میزان ثبت فرم‌های بازرسی با توجه به تعداد نیروهای فعال، بسیار پایین بوده است.

وی با اشاره به وجود سه بازرس در یکی از شهرستان‌ها بیان کرد: بر اساس بررسی انجام‌شده، هر بازرس به‌طور متوسط روزانه حدود یک فرم بازرسی تکمیل کرده است؛ درحالی‌که در یکی دیگر از شهرستان‌ها، عملکرد سه بازرس در مجموع به ۲۱ صدم فرم رسیده که رقم بسیار پایینی است.

قنبری با انتقاد از آنچه روزمرگی و کم‌توجهی به وظایف نظارتی در برخی ادارات شهرستانی خواند، افزود: وضعیت بازرسی در برخی شهرستان‌ها رضایت‌بخش نیست و بازار به اندازه کافی تحت نظارت قرار ندارد. این وضعیت قابل قبول نیست و به‌عنوان مدیرکل، نسبت به عملکرد مجموعه مسئولیت دارم و موضوع را پیگیری خواهم کرد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای عملکرد بازرسان بیان کرد: نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات صنفی از وظایف اصلی دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان در این زمینه به کم‌کاری یا حاشیه‌پردازی بی‌توجه بود.

کشف اقلام غیربهداشتی در واحدهای عرضه گوشت و مرغ

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با اشاره به نتایج بازرسی مشترک از واحدهای عرضه فرآورده‌های پروتئینی گفت: در بازرسی امروز، موضوعاتی از جمله قیمت‌گذاری، شرایط بهداشتی، نحوه نگهداری محصولات و ضوابط دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت و موارد نگران‌کننده‌ای مشاهده شد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت مردم در کنار نظارت بر قیمت‌ها اظهار کرد: موضوع قیمت تنها یکی از محورهای نظارت بر بازار است و سلامت مردم اهمیت بسیار بیشتری دارد. در جریان بازرسی از یکی از واحدهای صنفی، اقلامی مشاهده شد که به گفته وی، حتی برای مصرف حیوانی نیز مناسب نبودند.

قنبری با ابراز تأسف از وضعیت مشاهده‌شده افزود: اگرچه مسئولیت مستقیم من نظارت بر قیمت‌هاست، اما به‌عنوان یک شهروند نسبت به چنین شرایطی احساس مسئولیت می‌کنم و از مردم بابت وضعیت پیش‌آمده عذرخواهی می‌کنم.

وی در پایان بر تداوم بازرسی‌های مشترک و برخورد قانونی با تخلفات تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت شهروندان ادامه خواهد داشت و با موارد تخلف مطابق قانون برخورد می‌شود.