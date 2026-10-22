حبیب‌الله سهرابی شهردار میناب ، در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از اهتمام دولت، به‌ویژه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در تشکیل ستاد ملی میناب، اظهار کرد: با گذشت بیش از هفت ماه از جنایت میناب، انتظار خانواده‌های معظم شهدا و شهروندان این شهرستان برای مشاهده تغییرات ملموس در حوزه عمرانی و زیرساختی افزایش یافته است و ضروری است تصمیمات این ستاد هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.



وی افزود: مردم میناب و خانواده‌های معظم شهدا طی ماه‌های گذشته شاهد برگزاری جلسات و بازدیدهای متعدد مسئولان از این شهر بوده‌اند، اما انتظار اصلی آنان، مشاهده نتایج عملی و اقدامات مؤثر در بهبود شرایط شهری است.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های شهری میناب



شهردار میناب با اشاره به حضور مسافران و هموطنان از نقاط مختلف کشور و همچنین مهمانان خارجی در این شهرستان طی ماه‌های اخیر، گفت: حضور گسترده مردم در مراسم و برنامه‌های یادبود میناب، ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های اولیه و خدمات عمومی شهر را دوچندان کرده است.



سهرابی تأکید کرد: حوزه خدمات عمومی، معابر و فضاهای شهری میناب نیازمند رسیدگی ویژه است و دستگاه‌های عضو ستاد ملی باید با نگاهی ملی و مسئولانه، برای رفع مشکلات و تأمین نیازهای این شهر همکاری کنند.

تشکیل کمیته عمرانی برای پیگیری مطالبات مردم



وی با اشاره به نتایج نشست اخیر ستاد ملی میناب تصریح کرد: در پی طرح دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دستور تشکیل کمیته عمرانی ذیل ستاد ملی میناب را با محوریت ریاست سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صادر کرد.



شهردار میناب ادامه داد: این کمیته موظف است با بررسی دقیق مسائل و مشکلات شهر، نیازهای عمرانی و زیرساختی را شناسایی و احصا کرده و با تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات در دستور کار قرار دهد.



سهرابی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد گزارش بررسی‌ها و روند پیگیری مصوبات در جلسه آتی ستاد ملی میناب ارائه شود تا زمینه تسریع در اجرای تصمیمات و تحقق مطالبات شهروندان فراهم شود.



شهردار میناب گفت : در این نشست ستاد میناب به صورت کلی به نام میناب ماند موضوع لامرد از در ستور کار این ستاد خارج شد.



سامان‌دهی گلزار شهدا؛ مطالبه اصلی خانواده‌های شهدا



وی در پایان، سامان‌دهی و احداث گلزار شهدا را از مهم‌ترین مطالبات خانواده‌های معظم شهدا برشمرد و گفت: بهبود زیرساخت‌های شهری و اجرای طرح‌های عمرانی موردنیاز نیز از اولویت‌های اساسی میناب برای پاسخ‌گویی به نیازهای کنونی و آینده این شهر است.



شهردار میناب تأکید کرد: انتظار به‌حق مردم این است که مصوبات کمیته عمرانی تازه‌تأسیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اقدامات اجرایی و تغییرات ملموس در سیمای شهری، به‌ویژه سامان‌دهی گلزار شهدا، منجر شود.



وی افزود: میزان تحقق این مطالبات و نتایج اقدامات اجرایی در ماه‌های آینده، نشان‌دهنده میزان پیشرفت ستاد ملی میناب در پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات مردم خواهد بودابزارک تصویابزارک تصویر