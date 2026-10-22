فرماندار دشتی:یافتن راهکارهای قانونی برای حل مشکلات اولویت مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دشتی اظهار کرد: خوشبختانه در شهرستان دشتی شاهد وحدت و همدلی مطلوبی میان مردم و مسئولین هستیم و این سرمایه اجتماعی باید با تلاش مضاعف مسئولان و تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی حفظ و تقویت شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام میان مدیران و دستگاه‌های اجرایی گفت: نگاه دولت چهاردهم بر این اصل است که مسئولان باید با الگو بودن برای جامعه، همدلی و همکاری را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی عمومی تلاش کنند.



وی افزود: بدلیل برخی مشکلات، محدودیت‌ها و کمبودهای تحمیلی، دشمنان در تلاش هستند مردم و مسئولان را خسته و ناامید کنند؛ ازاین‌رو مدیران باید با روحیه مسئولیت‌پذیری، امیدآفرینی و تلاش مضاعف، روند خدمت‌رسانی را تقویت کنند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تسهیل امور مردم ادامه داد: مدیران ضمن پایبندی به قانون، باید راهکارهای قانونی و اجرایی را برای حل مشکلات مردم شناسایی کنند و اجازه ندهند بروکراسی اداری موجب تأخیر در رسیدگی به مطالبات شهروندان شود.

مقاتلی خاطرنشان کرد: مردم شهرستان دشتی مردمی همراه و قانع هستند و این سرزمین متعلق به آنان است و برای حفظ آن هر گونه ایثاری خواهند کرد بنابراین مسئولان باید با حفظ وحدت، افزایش تلاش‌ها و تقویت ارتباط مستقیم با مردم، در مسیر خدمت‌رسانی مؤثر به آنان گام بردارند.

وی با تأکید بر تداوم همکاری با نیروهای نظامی و انتظامی گفت: همکاری و هماهنگی با این نیروها باید همچنان با جدیت دنبال شود و این رویکرد در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم مورد توجه مدیران قرار داشته باشد.

فرماندار دشتی با اشاره به اجرای طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن اظهار کرد: سرشماری امسال در روند اجرا با دوره‌های گذشته تفاوت‌هایی خواهد داشت و اجرای دقیق و صحیح آن نقش مهمی در برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان ایفا می‌کند.

مقاتلی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای مطلوب این طرح مسئولیت دارند و باید با همکاری و مشارکت فعال، زمینه اجرای دقیق مراحل مختلف سرشماری را فراهم کنند.

وی همچنین با قدردانی از شهرداران شهرستان در زمینه پرداخت سهم کتابخانه‌های عمومی، بر ضرورت اهتمام ویژه شهرداری‌ها به پرداخت به موقع سهم قانونی کتابخانه‌ها تأکید کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه ورزش قهرمانی و پهلوانی یاد کرد و افزود: دشتی از استعدادهای ارزشمندی در این حوزه برخوردار است و باید با حمایت از ورزشکاران و تلاش برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی، زمینه رشد و افتخارآفرینی ورزشکاران شهرستان فراهم شود.

مقاتلی در ادامه بر ضرورت رعایت هماهنگی‌های اداری تأکید کرد و گفت: خروج مدیران از شهرستان باید با هماهنگی فرمانداری انجام شود. همچنین مدیران موظف‌اند با رعایت دستورالعمل‌های مربوط، مراقبت‌های لازم را برای خودحفاظتی از خود و مجموعه‌های تحت مدیریتشان افزایش دهند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه اظهار کرد: مردم در این اجتماعات حضور و همراهی قابل توجهی داشته‌اند و انتظار دارند مسئولان نیز در کنار آنان حضور داشته باشند.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر مدیران با شهروندان گفت: حضور مسئولان در میان مردم باید پررنگ باشد و نباید میان مدیران و جامعه فاصله‌ای ایجاد شود چراکه ارتباط مستقیم با مردم، شنیدن مطالبات آنان و پیگیری مشکلات، از الزامات مدیریت مسئولانه و اثربخش است.