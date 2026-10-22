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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵

فرمانده جدید انتظامی مشهد:امنیت مشهد فقط بر عهده پلیس نیست

فرمانده جدید انتظامی مشهد:امنیت مشهد فقط بر عهده پلیس نیست

مشهد- فرمانده جدید انتظامی مشهد با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در تأمین امنیت گفت: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی تلاش خواهد کرد، اما امنیت به همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها نیز نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حسینعلی‌زاده در مراسم معارفه خود به‌عنوان فرمانده انتظامی مشهد مقدس، خدمت در این شهر را فراتر از یک مأموریت اداری و سازمانی دانست و اظهار کرد: خدمت در مشهد مقدس، پیش از آنکه یک ابلاغ سازمانی یا مأموریت انتظامی باشد، فرصتی برای خدمتگزاری به مردم و زائران حضرت رضا(ع) است.

فرمانده جدید انتظامی مشهد با اشاره به جایگاه مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی افزود: مشهد تنها یک شهرستان نیست؛ این شهر علاوه بر جایگاه زیارتی، قطب گردشگری، گردشگری سلامت، صنعت و کشاورزی است و سالانه میلیون‌ها زائر از نقاط مختلف جهان برای زیارت بارگاه منور رضوی به این شهر سفر می‌کنند.

وی ادامه داد: حق زائران و مجاوران این است که در نهایت آرامش و آسایش، امنیت داشته باشند و هنگام ترک مشهد نیز خاطره‌ای خوش از این شهر با خود ببرند. وظیفه ماست که با همکاری همه دستگاه‌های مسئول، این امنیت را برای مردم و زائران فراهم کنیم.

حسینعلی‌زاده با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در تأمین امنیت گفت: پلیس به‌صورت شبانه‌روزی تلاش خواهد کرد، اما امنیت به همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها نیز نیاز دارد و هر مجموعه باید مسئولیت خود را در این حوزه به‌درستی انجام دهد.

فرمانده جدید انتظامی مشهد تصریح کرد: پلیس در چارچوب مسئولیت‌های خود، پیگیر انجام وظایف دستگاه‌های مرتبط با امنیت خواهد بود و اجازه نمی‌دهد کوتاهی یا ناتوانی احتمالی سایر مجموعه‌ها، به نام پلیس تمام شود.

وی با اشاره به ضرورت تعامل با دستگاه قضایی، مجموعه اطلاعاتی و سپاه خاطرنشان کرد: با کمک و همراهی مجموعه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کنیم در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت مشهد، شرمنده شهروندان و زائران نباشیم.

اقتدار حداکثری در برابر مخلان امنیت، حفظ کرامت مردم

حسینعلی‌زاده با تأکید بر اینکه اقتدار و رحمت، دو رکن پلیس اسلامی هستند، گفت: اقتدار پلیس در برابر افرادی که بخواهند امنیت اکثریت جامعه را به خطر بیندازند، حداکثری خواهد بود.

فرمانده جدید انتظامی مشهد تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد به بهانه اقتدار، به کرامت سایر شهروندان و حقوق قانونی آنان خدشه وارد شود. پلیس مقتدر، در کنار برخورد قاطع با مخلان امنیت، خدمتگزار و مهربان با مردم خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت خدمت‌رسانی به مردم و زائران حضرت رضا(ع) بیان کرد: برنامه‌های عملیاتی مجموعه انتظامی برای تحقق این اهداف به همکاران اعلام خواهد شد و تلاش می‌کنیم با همکاری و همراهی مسئولان، سطح خدمات و امنیت در مشهد را ارتقا دهیم.

حسینعلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، انتصاب به فرماندهی انتظامی مشهد را فرصتی برای خدمت به مردم این شهر توصیف کرد و با قدردانی از اعتماد فرماندهان ارشد انتظامی گفت: با افتخار، مسئولیت خدمتگزاری به مردم مشهد را می‌پذیرم و تمام توان خود را برای انجام این مأموریت به کار خواهم گرفت.

فرمانده جدید انتظامی مشهد همچنین با اشاره به شرایط کشور و ضرورت آمادگی مجموعه‌های مسئول، بر اهمیت تداوم تلاش و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با همراهی همه دستگاه‌ها، امنیت و آرامش پایدار برای مردم و زائران مشهد مقدس فراهم شود.

کد مطلب 6986454

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