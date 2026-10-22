به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات ساخت‌وساز غیرمجاز در منطقه حفاظت‌شده مله گاله شهرستان شیراز، پس از شناسایی تخلف و با دستور مقام قضایی متوقف شد.

کامران اسلاملو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز، با اعلام این خبر گفت: این تخلف در خارج از محدوده طرح هادی یکی از روستاهای واقع در منطقه حفاظت‌شده مله گاله شناسایی شد و با پیگیری محیط‌بانان و اخذ دستور قضایی، عملیات ساخت‌وساز در کوتاه‌ترین زمان ممکن متوقف شد.

وی افزود: موضوع تخلف برای طی مراحل قانونی صورت‌جلسه شده است و پیگیری‌های لازم در این زمینه ادامه دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیراز با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: با هرگونه ساخت‌وساز خارج از محدوده طرح هادی روستاها و در اراضی مناطق حفاظت‌شده، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.