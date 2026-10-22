ثبت ۳ هزار مورد بازرسی از بازار بویراحمد در نیمه نخست سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدخت حبیبی عصر پنجشنبه در بازدید از واحدهای صنفی بویراحمد با اشاره به نقش این مجموعه در تنظیم بازار اظهار کرد: مسئولیت جهاد کشاورزی تنها به تولید محصولات کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه نظارت بر توزیع مناسب و عادلانه محصولات و اطمینان از رسیدن آن‌ها به دست مصرف‌کنندگان نیز از وظایف مهم این بخش است.

وی افزود: بازرسان جهاد کشاورزی با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی، به‌صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی و احتکار، مطابق قوانین و مقررات ابلاغی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد با اشاره به عملکرد بازرسان این مجموعه در نیمه نخست سال جاری بیان کرد: در این مدت، حدود ۳ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه انجام شده است.

حبیبی ادامه داد: در جریان این بازرسی‌ها، موارد تخلف شناسایی و پرونده‌های مربوطه برای بررسی و رسیدگی قانونی به دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار خاطرنشان کرد: نظارت بر عرضه و توزیع محصولات کشاورزی، حلقه تکمیل‌کننده زنجیره تولید تا مصرف است و این روند با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، جلوگیری از تخلفات و کمک به تنظیم بازار دنبال می‌شود.