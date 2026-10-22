ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان به دانشیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هیئت ممیزه دانشگاه لرستان امروز پنجشنبه، با حضور مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، و دکتر علی خاکی‌صدیق، رئیس هیئت‌های امنا و ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سالن جلسات حوزه ریاست این دانشگاه برگزار شد.

ارتقای مرتبه علمی سه عضو هیئت علمی به دانشیاری

در این نشست تخصصی، اعضای هیئت ممیزه با ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان به مرتبه دانشیاری موافقت کردند.

دکتر عیسی حزباوی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم؛

دکتر عبدالصمد حمیدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی برق الکترونیک؛

دکتر احمد محمدنژاد، عضو هیئت علمی گروه آموزشی فیزیک.

ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی، بخشی از فرایند ارزیابی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و علمی استادان دانشگاه‌ها در مسیر توسعه و تقویت ظرفیت‌های علمی نظام آموزش عالی است.

تجلیل از خدمات علمی و مدیریتی دکتر خاکی‌صدیق

در بخش پایانی این نشست، دانشگاه لرستان از دکتر علی خاکی‌صدیق، از فرزندان لرستان، به پاس سال‌ها خدمات علمی، تخصصی و مدیریتی در ارکان مختلف نظام آموزش عالی کشور تجلیل کرد.

در این آیین، با اهدای لوح سپاس از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند وی قدردانی شد.