لزوم توسعه ورزش همگانی و حمایت از قهرمانان در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی طهر امروز پنج شنبه در مراسم تجلیل از غزل فتحی، دارنده مدال برنز مسابقات جهانی کاراته در لهستان و سفیر عفاف و حجاب تیم ملی کاراته، با قدردانی از تلاش‌های این ورزشکار لرستانی اظهار کرد: موفقیت در عرصه ورزش قهرمانی حاصل تلاش مستمر ورزشکاران و همراهی خانواده‌های آنان است و حمایت از این مسیر می‌تواند زمینه‌ساز افتخارآفرینی‌های بیشتر برای استان باشد.

این مراسم با حضور رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، و امیر کرمی‌نژاد، ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ لرستان، برگزار شد.

ضرورت برنامه‌ریزی برای تقویت ورزش قهرمانی

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت‌ها و استعدادهای ورزشی استان افزود: تقویت ورزش قهرمانی با توجه به توانمندی‌های موجود در لرستان باید از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان باشد و در این زمینه لازم است برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای شناسایی، پرورش و حمایت از ورزشکاران مستعد انجام شود.

شاهرخی با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از ورزشکاران در مسیر موفقیت ادامه داد: توجه به تلاش‌های ورزشکاران و خانواده‌های آنان، زمینه‌ساز تداوم فعالیت‌های ورزشی و دستیابی به موفقیت‌های بیشتر در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است.

ورزش همگانی؛ عاملی مؤثر در ارتقای سلامت جامعه

نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: ورزش همگانی نقش مؤثری در بهبود سلامت عمومی، افزایش سرزندگی و نشاط اجتماعی و کاهش هزینه‌های درمان دارد و باید مورد توجه و حمایت ویژه متولیان ورزش استان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه فرهنگ ورزش در میان اقشار مختلف جامعه می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی و تقویت سلامت عمومی کمک کند؛ ازاین‌رو، در کنار توجه به ورزش قهرمانی، گسترش فرصت‌های مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی نیز باید دنبال شود.

غزل فتحی؛ الگویی برای نسل جوان

شاهرخی با اشاره به افتخارآفرینی غزل فتحی در مسابقات جهانی کاراته در لهستان بیان کرد: این ورزشکار لرستانی با برخورداری از توانمندی‌های علمی، تخصصی و اخلاقی می‌تواند الگویی مناسب برای نوجوانان و جوانان باشد.

در این مراسم، از غزل فتحی به پاس کسب مدال برنز مسابقات جهانی کاراته و فعالیت به‌عنوان سفیر عفاف و حجاب تیم ملی کاراته تجلیل شد؛ آیینی که با هدف قدردانی از افتخارآفرینی این ورزشکار و پاسداشت تلاش‌های او در عرصه ورزش قهرمانی برگزار شد.