فیلم «پل» لرستان به بخش نهایی جشنواره ملی روستا و عشایر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دبیرخانه سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر، فیلم کوتاه «پل» ساخته ناصر ناصرپور از استان لرستان، در میان ۲۹ اثر راه‌یافته به بخش نهایی این جشنواره در بخش داستانی قرار گرفته است.

رقابت ۲۹ فیلم در بخش نهایی جشنواره

سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر از ۲۸ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در بجنورد، مرکز استان خراسان شمالی، برگزار می‌شود و آثار راه‌یافته از استان‌های مختلف کشور در این رویداد فرهنگی و هنری با یکدیگر رقابت می‌کنند.

فیلم «پل» با حضور در بخش نهایی این جشنواره، نماینده‌ای از تولیدات سینمایی لرستان در بخش داستانی این رویداد ملی است.

«و گاهی پل برای وصل نیست»

در خلاصه داستان فیلم کوتاه «پل» آمده است: «و گاهی پل برای وصل نیست».

ناصر ناصرپور نویسندگی، کارگردانی و تدوین این اثر را بر عهده داشته و انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر خرم‌آباد تهیه‌کننده آن است.

معرفی عوامل فیلم کوتاه «پل»

عوامل این فیلم کوتاه عبارت‌اند از:

نویسنده، کارگردان و تدوینگر: ناصر ناصرپور

تهیه‌کننده: انجمن سینمای جوانان ایران ـ دفتر خرم‌آباد

بازیگران: اسما قهرمانی و امید اولیایی

بازیگران نوجوان: ابوالفضل شهبازی، آیناز حسنوند و امید بیگارد

تصویربردار: اردشیر بیرانوند

صدابردار: امیرعباس امیری

دستیار اول و برنامه‌ریز: پویا بارانی

دستیاران کارگردان: بهروز نوری، حسام شهبازی، مجتبی میردریکوند، سید مسلم موسوی و اکرم نظری

مدیران تولید: پویا بارانی و محمد امیدی‌پور

منشی صحنه: نسیم عینی

مدیر تدارکات: فروزان عباس‌زاده

دستیار تدوین و جلوه‌های ویژه: امین رستمی

دستیار صدا: علی امیری

دستیاران تصویر: روح‌الله رشیدی و حشمت بیرانوند

دستیاران تولید: سمیرا رضایی و طلوع گوهری

صداگذار: مهدی ریسمانی

اصلاح رنگ و نور: سجاد امیری

طراح لباس: اکرم نظری

طراح گریم: مجید جهانی

عکاس: مهدی جعفری