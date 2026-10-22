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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

هواشناسی تهران از احتمال بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه خبر داد

هواشناسی تهران از احتمال بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه خبر داد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات شمالی، و تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعت‌ها افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس هشدار زرد شماره ۵۴ هواشناسی استان تهران، صادرشده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات شمالی، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی این مدت خبر داد.

کد مطلب 6986479

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