هواشناسی تهران از احتمال بارش باران و رعدوبرق تا دوشنبه خبر داد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی اعلام کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعتها افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: بر اساس هشدار زرد شماره ۵۴ هواشناسی استان تهران، صادرشده در ۲۹ مهر ۱۴۰۵، تا روز دوشنبه در برخی مناطق استان، بهویژه دامنهها و ارتفاعات شمالی، در بعضی ساعتها افزایش ابر و وقوع رگبار باران همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.
مدیرکل هواشناسی استان تهران همچنین از تداوم روند کاهش تدریجی دمای هوا در سطح استان طی این مدت خبر داد.
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