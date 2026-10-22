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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

شورای شهر و شهرداری خورموج پای کار کنگره شهدا هستند

شورای شهر و شهرداری خورموج پای کار کنگره شهدا هستند

بوشهر- رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر خورموج گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر خورموج در راستای انجام رسالت فرهنگی خود هر چه در توان دارد جهت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر،قاسم هزیمتیان عصر پنجشنبه در نشست کمیسیون فرهنگی شورای شهر خورموج که با حضور دبیر شهرستانی یادواره شهدای شهرستان دشتی برگزار شد، گفت: شهرداری و شورای اسلامی شهر خورموج در راستای انجام رسالت فرهنگی خود هر چه در توان دارد جهت ترویج فرهنگ ایثار وشهادت به کار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر خورموج پیشنهادهایی ازجمله برگزاری مراسم و آیین های شهدایی ، شب شعر و شروه خوانی ،انجام دیوارنگاره های ویژه با تمثال شهدا در سطح شهر خورموج، و بازسازی تابلوهای مزین به عکس شهدای شهرستان در بلوار ورودی شهر از طرف ستاد یادواره شهدا مطرح شده که در دستور کار شورا قرار گرفت و مبلغ هفتاد میلیون تومان جهت اجرای این برنامه ها به تصویب رسیده است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خورموج افزود: تاکنون بیش از خیابانها معابر و اماکن شهر خورموج با نام شهدا مزین شده است.

کد مطلب 6986484

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