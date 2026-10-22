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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷

کشف تخلفات صنفی در بازرسی از کشتارگاه‌ها وقصابی‌های کهگیلویه وبویراحمد

کشف تخلفات صنفی در بازرسی از کشتارگاه‌ها وقصابی‌های کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از کشف تخلفات متعدد صنفی در جریان بازرسی‌های میدانی از بازار استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله نبوی عصر پنجشنبه در حاشیه بازرسی‌های میدانی از بازار و اصناف کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این بازرسی‌ها با همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بسیج اصناف و با تمرکز بر کشتارگاه‌ها و قصابی‌های استان انجام شد.

وی افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، موارد متعددی از تخلفات صنفی شناسایی شد که از جمله آن‌ها می‌توان به عرضه کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاسد و همچنین درج نکردن قیمت کالاها اشاره کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی، تصریح کرد: کالاهای تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاسد شناسایی‌شده در جریان این بازرسی‌ها جمع‌آوری شدند.

نبوی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات مؤثر بر بازار بیان کرد: تمرکز اصلی بازرسی‌ها بر تخلفاتی است که به‌طور مستقیم بر وضعیت بازار و معیشت مردم تأثیر می‌گذارند.

وی ادامه داد: بازرسی‌های میدانی از بازار و اصناف استان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که با تخلفات خود موجب تضییع حقوق شهروندان و اخلال در بازار می‌شوند، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان صنفی و تشدید نظارت بر نحوه عرضه کالاها، از جمله محورهای پیگیری دستگاه‌های مسئول برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

کد مطلب 6986486

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