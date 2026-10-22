به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی عصر امروز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه استادیوم فرهنگی‌ورزشی شهدای ارتش در شهرک ولیعصر(عج) بدره که با حضور مسئولان کشوری، لشکری، چهره‌های ملی فوتبال، نمایندگان مجلس و مردم ، بر اهمیت ورزش به عنوان ابزار قدرت و اقتدار ملی تاکید کرد.

کرمی در سخنان خود با اشاره به اهمیت این پروژه، آن را نتیجه همکاری سازنده میان خیرین، قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش و مشارکت مردم دانست و گفت: این استادیوم که با نام شهدای ارتش نام‌گذاری شده، نه تنها یک مرکز ورزشی، بلکه نمادی از تلاش جهادی است.

استاندار ایلام در ادامه به بررسی وضعیت توسعه در شهرستان بدره پرداخت و ضمن اشاره به پتانسیل‌های بالای این منطقه در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی، از برنامه‌های دولت برای حل دغدغه‌های مردمی خبر داد.

وی اظهار داشت: دغدغه‌های مردم در حوزه‌های زیرساختی از جمله ایستگاه پمپاژ آب شهرک ولیعصر و تونل رازیانه در اولویت‌های دولت قرار دارد. با توجه به تخصیص اعتبارات جدید، امیدواریم شاهد تحولات چشم‌گیری در حوزه کشاورزی و خدمات درمانی منطقه باشیم.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جاده‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی افزود: پروژه جاده رازیانه با همکاری پیمانکاران در حال پیشرفت است و در حوزه ورزش نیز با حمایت‌های برنامه‌ریزی و بودجه، تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های استانی را به حداکثر برسانیم.

کرمی در پایان، از حضور نمایندگان مجلس، پیشکسوتان ورزش و فرماندهان ارتش قدردانی کرد و تاکید کرد: تداوم خدمات‌رسانی در راستای اجرای آرمان‌های دوران دفاع مقدس، وظیفه تمامی مسئولان است.