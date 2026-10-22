اشجاری: بازخوانی حماسه شهدا با زبان هنر ضرورتی برای نسل امروز است

حجت‌الاسلام مهران اشجارd در حاشیه اکران فیلم مردمی «جانشین» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی اظهارکرد: انتقال مفاهیم و ارزش‌ها به نسل حاضر، نیازمند بهره‌گیری از زبان و ابزارهایی است که برای این نسل اثرگذار و قابل فهم باشد.

دبیر جشنواره مردمی عمار با تاکید به نقش بسزای سینما در بازخوانی حماسه‌هایی دفاع مقدس، افزود: سینما زمینه آشنایی مخاطبان با الگوهای ایثار و شجاعت را فراهم می آورد.

وی با اشاره به اکران مردمی فیلم سینمایی «جانشین» در آستانه اشرفیه گفت: بیش از ۱۵۰ نفر در این برنامه مشارکت کردند با توجه به استقبال مردم، زمینه برنامه‌ریزی برای نمایش فیلم در دیگر نقاط شهرستان فراهم شده است.

حجت‌الاسلام اشجاری با بیان اینکه اکران فیلم‌های دارای محتوای تبیینی از برنامه‌های این جشنواره است، افزود: نمایش «جانشین» با هدف روایت فتح برگزار می‌شود و اکران فیلم‌های تبیینی از سوی جشنواره، هر پنجشنبه ادامه دارد.

اکران فیلم‌هایی چون «جانشین» در مسیر جهاد تبیین ضرورت دارد

دبیر جشنواره عمار با قدردانی از فرمانده ناحیه مقاومت بسیج و رسانه‌های شهرستان برای همکاری و اطلاع‌رسانی درباره اکران فیلم «جانشین » گفت: با توجه به استقبال مردم، در نظر است نمایش این فیلم در مدارس سطح شهرستان نیز برگزار شود.

وی افزود: اکران‌ مردمی فیلم «جانشین » در بندر کیاشهر با همکاری مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و پس از اطلاع‌رسانی قبلی برگزار می‌شود تا امکان حضور و تماشای فیلم برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان فراهم باشد.

حجت‌الاسلام اشجاری تصریح کرد:برگزاری اکران در مدارس و مساجد فعال شهرستان، به‌ویژه در روستاها، در برنامه‌های بعدی این ستاد مردمی قرار دارد.

وی با بیان اینکه فیلم «جانشین» روایتی از دلاوری‌های شهید حسین املاکی، از فرماندهان لنگرودی دوران دفاع مقدس است، اظهار کرد: شهید املاکی فرمانده‌ای که با تدابیر هوشمندانه خود در تغییر سرنوشت جنگ در غرب کشور نقش‌آفرینی کرده است .

دبیر جشنواره عمار با استناد به فرمایش رهبر شهید انقلاب «قهرمان یعنی این!» گفت:امثال شهید املاکی در جنم هشت ساله دفاع مقدس برای حفظ نظام و انقلاب بویژه خاک مقدس افتخار آفرینی کرده اند .

وی تصریح کرد:«جانشین» محصول بنیاد فرهنگی هنری روایت فتح و تهیه‌شده در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس است که با مشارکت ستاد کنگره ۸ هزار شهید استان گیلان تولید شده است.

به گزارش مهر، سردار شهید «حسین املاکی» در شب عاشورا سال ۱۳۴۰، در روستای کولاک محله شهرستان لنگرود در خانواده‌ای مذهبی و کشاورز دیده به جهان گشود. که در ۹ فروردین سال ۱۳۶۷ در عملیات «والفجر ۱۰» در منطقه عمومی سید صادق شانه دری، بر روی ارتفاعات «بانی بنوک» به همراه یاران و هم‌رزمان شهیدش «محمد اصغریخواه»، فرمانده گردان کمیل و شهید «محمد حبیبی‌پور» و شهید «سید عباس موسوی» در اثر حمله ناجوانمردانه بمباران شیمیایی دشمنان بعثی به آرزوی دیرینه‌ای که کسب مقام شهادت در راه حضرت دوست بود، نائل آمد.