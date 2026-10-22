مشاوران جوان استاندار هرمزگان در شهرستان بندرخمیر منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه و آغاز به کار (شافا) شبکه اتاق فکر جوانان استاندار هرمزگان، عصر پنجشنبه با حضور محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان، عباس مرادی مشاور عالی استاندار هرمزگان، همایون ذاکری مشاور جوان استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این آیین، اسرا برکم و معاد عالی‌زاده با دریافت احکام انتصاب از سوی استاندار هرمزگان، به‌عنوان مشاوران جوان استاندار در شهرستان بندرخمیر معرفی شدند و مسئولیت اتاق فکر جوانان این شهرستان را نیز بر عهده گرفتند.

راه‌اندازی شبکه اتاق فکر جوانان استاندار هرمزگان، گامی در راستای تقویت نقش جوانان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، بهره‌گیری از ایده‌ها و ظرفیت‌های نسل جوان و ایجاد زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای کارشناسی در حوزه‌های مختلف توسعه استان به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود با آغاز فعالیت این شبکه در شهرستان بندرخمیر، زمینه تعامل مؤثرتر جوانان با مجموعه مدیریت استان فراهم شود و مطالبات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای جوانان شهرستان در مسیر برنامه‌ریزی و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.