به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد عصر پنجشنبه در نشست پنج شنبه های پسماندی، با تاکید به ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه پسماند، اظهار کرد: با پیگیری مستقیم و هماهنگ امور می‌توان به پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت پسماند کمک کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است هر دستگاه در چارچوب وظایف خود نقش مؤثری ایفا کند.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌بخشی، گفت: ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش توجه شهروندان به موضوع پسماند، بخش مهمی از مدیریت این مسئله است و باید در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

حیدری نژاد کاهش نامه نگاری های اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها را در تسریع پیگیری‌ها مؤثر دانست و اظهار کرد: مکاتبات غیرضروری نباید موجب کندی تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها شود از این‌رو، پیگیری به موقع و تعامل مستقیم دستگاه‌های مرتبط اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت جلسات کارگروه پسماند، بر ضرورت پیگیری مصوبات و همکاری بیش از پیش شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و توجه به برنامه‌های فرهنگی و زیست محیطی می‌تواند روند اجرای برنامه‌های پسماند را تقویت کند.