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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

کاهش مکاتبات اداری،روند اجرای برنامه‌های پسماند را سرعت می بخشد

کاهش مکاتبات اداری،روند اجرای برنامه‌های پسماند را سرعت می بخشد

آستانه اشرفیه -فرماندار آستانه‌اشرفیه با اشاره به ضرورت همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی گفت:کاهش مکاتبات اداری، روند اجرای برنامه‌های پسماند را سرعت می‌بخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد عصر پنجشنبه در نشست پنج شنبه های پسماندی، با تاکید به ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه پسماند، اظهار کرد: با پیگیری مستقیم و هماهنگ امور می‌توان به پیشبرد بهتر برنامه‌های مدیریت پسماند کمک کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه افزود: برای رسیدن به نتایج مطلوب، لازم است هر دستگاه در چارچوب وظایف خود نقش مؤثری ایفا کند.

وی با تأکید بر اهمیت برنامه‌های فرهنگی و آگاهی‌بخشی، گفت: ارتقای فرهنگ عمومی و افزایش توجه شهروندان به موضوع پسماند، بخش مهمی از مدیریت این مسئله است و باید در کنار اقدامات اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

حیدری نژاد کاهش نامه نگاری های اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها را در تسریع پیگیری‌ها مؤثر دانست و اظهار کرد: مکاتبات غیرضروری نباید موجب کندی تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها شود از این‌رو، پیگیری به موقع و تعامل مستقیم دستگاه‌های مرتبط اهمیت دارد.

وی با اشاره به اهمیت جلسات کارگروه پسماند، بر ضرورت پیگیری مصوبات و همکاری بیش از پیش شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و توجه به برنامه‌های فرهنگی و زیست محیطی می‌تواند روند اجرای برنامه‌های پسماند را تقویت کند.

کد مطلب 6986496

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