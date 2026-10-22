به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر پنجشنبه در دیدار با جمعی از کسبه بازار سمنان و میدان تیرانداز در محل فرمانداری، بر ضرورت بررسی مطالبات کسبه در حوزه ساماندهی بافت تاریخی، روشنایی و مدیریت ترافیک تأکید کرد و افزود: برای رسیدگی به مسائل این محدوده و دستیابی به راهکارهای اجرایی، جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت بررسی کارشناسی مشکلات میدان تیرانداز افزود: معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری باید هماهنگی لازم را برای برگزاری نشست مشترک با حضور نمایندگان میراث فرهنگی، اوقاف، پلیس راهور، شرکت توزیع برق، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط انجام دهد تا مسائل این محدوده از ابعاد مختلف بررسی شود.

فرماندار سمنان از کسبه خواست مطالبات و پیشنهادهای خود را مکتوب ارائه کنند و اظهار کرد: پس از دریافت این موارد، هر موضوع به صورت جداگانه بررسی و برای پیگیری به دستگاه مسئول ارجاع داده شده تا زمینه رسیدگی موثر و دستیابی به نتایج عملی فراهم شود.

صمیمیان با اشاره به موضوع اتصال خیابان امام به میدان تیرانداز، پیاده محوری در بافت تاریخی را یکی از رویکردهای قابل بررسی برای شهر سمنان دانست و تصریح کرد: تجربه شهرهای تاریخی نشان می‌دهد ایجاد فضاهای مناسب برای تردد پیاده می‌تواند ضمن کمک به حفظ هویت تاریخی، زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی در این محدوده را نیز فراهم کند.

وی با تأکید بر لزوم ارزیابی شرایط ترافیکی پیش از اجرای هرگونه تغییر در مسیرهای دسترسی افزود: امکان اتصال خیابان امام به میدان تیرانداز با همکاری شهرداری، کارشناسان ترافیک و پلیس راهور بررسی می‌شود تا ضمن سنجش شرایط رفت‌وآمد، از ایجاد گره‌های ترافیکی و بروز مشکلات برای شهروندان و کسبه جلوگیری شود.

فرماندار سمنان همچنین توجه به نیازهای واحدهای صنفی را در ساماندهی این محدوده ضروری دانست و افزود: دسترسی کسبه برای بارگیری و تخلیه کالا باید در بررسی طرح‌های ترافیکی مورد توجه قرار گیرد تا اقدامات شهری، فعالیت روزمره بازار را با مشکل مواجه نکند.

صمیمیان در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به پیشینه تاریخی میدان تیرانداز، بر ضرورت معرفی و پاسداشت شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ سمنان تأکید کرد و افزود: معرفی افرادی که برای شهر خدماتی انجام داده‌اند، بخشی از صیانت از هویت تاریخی سمنان است و خدمات شخصیت‌هایی همچون تیرانداز نیز باید در برنامه‌های معرفی مفاخر و چهره‌های اثرگذار شهر مورد توجه قرار گیرد.