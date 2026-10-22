به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی که با حضور اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط مناسب بارندگی و آغاز به‌موقع عملیات کشت، برنامه‌ریزی برای کشت محصولات پاییزه در استان در حال اجراست.

وی با اشاره به برنامه کشت امسال استان در سطح حدود ۹۳۰ هزار هکتار گفت: از این میزان، حدود ۷۰۰ هزار هکتار به محصولات پاییزه اختصاص دارد که ۵۴۶ هزار هکتار آن شامل گندم دیم و آبی و حدود ۱۲۰ هزار هکتار مربوط به جو دیم و آبی است. سایر اراضی نیز برای کشت محصولاتی مانند دانه‌های روغنی، حبوبات و نباتات علوفه‌ای در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به وضعیت تأمین کودهای شیمیایی بیان کرد: از سهمیه ۶۲ هزار تنی کود اوره استان، تاکنون حدود ۴۰ درصد خریداری شده است، اما در زمینه حمل‌ونقل و انتقال این نهاده مشکلاتی وجود دارد که باید برای رفع آن‌ها اقدام شود.

شفیعی تأمین به‌موقع کود را برای اجرای عملیات کشت ضروری دانست و افزود: تسریع در حمل کود اوره علاوه بر تأمین نیاز کشاورزان، به بازگشت نقدینگی کارگزاران نیز کمک می‌کند.

وی درباره کودهای فسفاته نیز اظهار کرد: تاکنون حدود ۸۵۰ تن از این نوع کود توزیع شده و موجودی انبارها به مدیریت و تأمین مجدد نیاز دارد. مشکلات واردات کودهای فسفاته، به‌ویژه تریپل فسفات، از چالش‌های این بخش است.

شفیعی همچنین خواستار افزایش سهمیه کود اوره تعاونی‌های روستایی شد و گفت: با توجه به محدودیت نقدینگی کارگزاران، تقویت نقش این تعاونی‌ها در تأمین و توزیع کود می‌تواند به بهبود خدمات‌رسانی به کشاورزان کمک کند.

به گفته وی، در تأمین نهاده‌های مورد نیاز برای کشت گندم، جو و نباتات علوفه‌ای مشکل خاصی وجود ندارد.

تخصیص ۴۳ میلیون لیتر سوخت به کشت پاییزه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به تأمین سوخت بخش کشاورزی گفت: سهمیه گازوئیل تخصیصی استان برای سال زراعی جاری تاکنون به ۹۷ میلیون لیتر رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۴۳ میلیون لیتر برای کشت پاییزه در اختیار کشاورزان قرار گرفته تا عملیات آماده‌سازی زمین و کشت محصولات در موعد مقرر انجام شود.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش قیمت سیب نسبت به سال گذشته را از دغدغه‌های مهم باغداران استان عنوان کرد و گفت: با وجود ظرفیت قابل‌توجه آذربایجان‌شرقی در تولید محصولات باغی، قیمت سیب صنعتی با کاهش محسوسی روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به تفاوت قیمت سیب بر اساس کیفیت و نوع محصول اظهار کرد: قیمت سیب در بازار حدود ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان گزارش شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، کاهش قیمت‌های صادراتی و افزایش تولید جهانی سیب و کنسانتره را از عوامل مؤثر بر افت قیمت این محصول دانست و افزود: قیمت صادراتی سیب که سال گذشته حدود یک‌هزار و ۸۰۰ دلار بود، امسال به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ دلار کاهش یافته است؛ روندی که بر قیمت سیب صنعتی و درآمد باغداران تأثیر گذاشته است.

شفیعی همچنین با اشاره به ظرفیت تولید انگور در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول به حدود ۳۴۰ هزار تن برسد و متوسط قیمت خرید آن از کشاورزان حدود ۷۰ هزار تومان گزارش شده است.

جوجه‌ریزی ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه‌ای در دو ماه

وی با اشاره به وضعیت تولید مرغ در استان اظهار کرد: در شهریورماه حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شد که به دنبال آن، قیمت مرغ زنده کاهش یافت.

شفیعی ادامه داد: در مهرماه نیز حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی درباره وضعیت ذخایر راهبردی کشور و استان نیز گفت: تمهیدات لازم برای ذخیره‌سازی نهاده‌های مورد نیاز انجام شده و در سطح کشور مشکل خاصی در زمینه ذخایر راهبردی گزارش نشده است.

وی با اشاره به قرار داشتن ذخیره‌سازی استانی در دستور کار افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود ذخایر استان تا اواسط یا اواخر اسفندماه تأمین و مدیریت شود.

در این نشست، نمایندگان تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی نیز مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان را مطرح کردند.

تأمین نهاده‌ها و خوراک دام و طیور، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، محدودیت تسهیلات بانکی، افزایش هزینه‌های جاری و مشکلات بیمه‌ای از جمله مسائل مطرح‌شده از سوی نمایندگان تشکل‌ها بود.

همچنین مازاد تولید مرغ، دشواری‌های بازاررسانی محصولات کشاورزی، فاصله قیمت تولید تا مصرف، محدودیت حمایت مالی از تشکل‌ها و کاهش قدرت خرید کارخانه‌های فرآوری از دیگر چالش‌های مورد اشاره در این نشست بود.

نمایندگان تشکل‌ها با تأکید بر نقش تعاونی‌های روستایی و تشکل‌های تولیدی در حمایت از کشاورزان، خواستار تأمین پایدار نهاده‌ها، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی، اصلاح فرایندهای بیمه‌ای، کاهش فشار هزینه‌های تولید و بهبود سازوکارهای بازاررسانی محصولات کشاورزی شدند.