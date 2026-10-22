آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای استقرار دپارتمان المپیادها را در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده در سومین نشست شورای آموزش و پرورش کیش، با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه رفاهی معلمان افزود: نامه‌ای هم که به وزیر آموزش و پرورش در خصوص مسکن فرهنگیان و مسائل مختلف جزیره کیش نوشته بود نشان از این دارد که در کنار دیگر کارهای بزرگی که در این منطقه در حال انجام است، نگاهی بلند و دغدغه‌مندانه به مسائل آموزش و پرورش وجود دارد؛ این رویکرد کاملاً منطبق بر دغدغه‌ها و شعارهای کلیدی دولت و شخص رییس جمهور در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت است تا دسترسی برابر به آموزش، به دسترسی برابر به کیفیت خوب تبدیل شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر لزوم ارتقای توانمندی علمی معلمان کیش با روش‌های نوین تصریح کرد: موضوع هوش مصنوعی اکنون جزو آموزش‌هایی است که در مدارس غیردولتی برای معلمان آغاز شده و این آموزش‌ها در منطقه کیش باید برای تمامی معلمان، اعم از دولتی و غیردولتی اتفاق بیفتد.

محمودزاده در ادامه به ظرفیت‌های ویژه دانش‌آموزان جزیره برای درخشش در سطح ملی اشاره کرد و گفت: این ظرفیت در کیش وجود دارد که پایگاه رتبه‌های برتر المپیادها و کنکور سراسری شود. در همین راستا آمادگی داریم بحث استقرار دپارتمان المپیادها را در کیش کلید بزنیم ضمن اینکه مدیرعامل مدارس انرژی اتمی نیز آمادگی خود را برای این همکاری در منطقه کیش اعلام کرده است.

وی همچنین از آمادگی برای حضور پدید آورندگان کتب آموزشی در جزیره خبر داد و تأکید کرد: در صورت تدوین یک برنامه مشخص، این آمادگی وجود دارد که همه مؤلفین کتاب‌های درسی در کیش مستقر شده و به آموزش معلمان بپردازند تا اثر مستقیم آن را بر ارتقای کیفیت آموزش و میانگین نمرات دانش‌آموزان مشاهده کنیم. موضوعی که باید در قالب سند و برنامه در تفاهم‌نامه مشترک وزارتخانه و سازمان منطقه آزاد کیش گنجانده شود.