به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی عصر پنجشنبه در نشست با تشکل‌ها و فعالان بخش کشاورزی آذربایجان‌شرقی که با حضور اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، بر لزوم رفع موانع تأمین مالی و تقویت همکاری شبکه بانکی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای حمایت از تولید تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تأمین مالی بخش کشاورزی نباید تنها به بانک کشاورزی محدود شود، اظهار کرد: همه بانک‌ها باید از ظرفیت‌های خود برای تأمین منابع مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی با اشاره به ظرفیت‌های شبکه بانکی افزود: افزایش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات و رفع موانع دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، از ضرورت‌های حمایت از این بخش است.

روحی با اشاره به مشکلات تأمین مالی بخش خصوصی در جریان تحولات اقتصادی گفت: برخی تولیدکنندگان نتوانستند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند؛ ازاین‌رو، تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات و استفاده از ظرفیت تمامی بانک‌ها برای پشتیبانی از تولید ضروری است.

نقش تولیدکنندگان در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم

وی با اشاره به فعالیت تولیدکنندگان در شرایط دشوار، از جمله جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان، اظهار کرد: تولیدکنندگان با وجود محدودیت‌ها، در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و تنظیم بازار نقش مؤثری داشتند و همکاری بخش خصوصی با دستگاه‌های دولتی به مدیریت شرایط دشوار کمک کرد.

روحی ادامه داد: در این دوره از ظرفیت‌های موجود برای تأمین نهاده‌های دامی، قطعات و تجهیزات استفاده شد و علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای استان، در تأمین نیازهای برخی استان‌های دیگر نیز همکاری صورت گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان‌شرقی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به تولید و بازاررسانی محصولات کشاورزی گفت: موفقیت در تولید به‌تنهایی به معنای موفقیت در صادرات نیست و باید در کنار حمایت از تولیدکنندگان، برای بازاریابی، توسعه صادرات و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولید و بازار نیز برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه کشت قراردادی را یکی از راهکارهای بهبود وضعیت تولید و بازار دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی استان، به‌ویژه در حوزه تولید سیب، تأکید کرد.

روحی همچنین با اشاره به اهمیت امنیت غذایی و تنظیم بازار خاطرنشان کرد: مشکلات بخش کشاورزی باید در نشست‌های تخصصی و با تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی بررسی شود و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت حدود ۹۸ همتی مطرح‌شده در حوزه تأمین مالی و همکاری با شبکه بانکی، خواستار تعامل بیشتر تشکل‌های کشاورزی، بخش خصوصی و سازمان جهاد کشاورزی استان برای رفع موانع تولید، تأمین منابع مالی و بهبود روند تنظیم بازار شد.