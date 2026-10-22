تأمین سرمایه در گردش و آب پایدار اولویت توسعه صنعت زیتون طارم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن صادقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان طارم، با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در تولید و فرآوری زیتون، بر ضرورت رسیدگی هدفمند به مشکلات فعالان این حوزه و تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد.

وی که پیش از این جلسه از تعدادی از واحدهای فرآوری و روغن‌کشی زیتون در شهرک صنعتی طارم بازدید کرده بود، اظهار کرد: برای رفع مشکلات این واحدها باید اقدامات اجرایی مشخصی در حوزه تأمین مالی، صدور مجوز، زیرساخت‌های آب و پساب و توسعه صادرات در دستور کار قرار گیرد.

تعیین تکلیف تسهیلات واحدهای فرآوری زیتون در دو هفته

استاندار زنجان با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی، از تشکیل کارگروهی با مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت فرمانداری، اتاق بازرگانی، جهاد کشاورزی و دبیر کمیسیون هماهنگی امور بانک‌های استان خبر داد.

به گفته صادقی، این کارگروه موظف است با بررسی وضعیت واحدهای فعال و برآورد نیازهای مالی آن‌ها، پرونده متقاضیان واجد شرایط را تکمیل کند تا روند تصویب و معرفی به بانک‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی با تأکید بر افزایش هزینه‌های تولید، تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی حداکثر ظرف دو هفته را ضروری دانست و افزود: سرمایه در گردش واحدهای فعال فرآوری زیتون باید با استفاده از ظرفیت تسهیلات تکلیفی و تسهیلات سفر رئیس‌جمهور تأمین شود.

صادقی همچنین بر مسئولیت جهاد کشاورزی در تکمیل پرونده‌ها، معرفی متقاضیان واجد شرایط و هماهنگی با بانک‌ها برای تسریع در پرداخت تسهیلات تأکید کرد.

استاندار زنجان تعیین تکلیف مجوزهای بهره‌برداری واحدهای مستقر در شهرک صنعتی طارم را از موضوعات ضروری برشمرد و خواستار رفع مشکلات احتمالی مربوط به اتصال واحدها به تصفیه‌خانه و صدور مجوزهای مربوطه ظرف دو هفته شد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۱ واحد فرآوری زیتون در خارج از شهرک صنعتی و در زمین‌های شخصی، بر لزوم پیگیری انتقال این واحدها تأکید کرد.

صادقی از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی، محیط زیست، اتاق بازرگانی و واحدهای فعال شهرک صنعتی برای بررسی مشکلات مرتبط با مجوزها، آب و پساب خبر داد.

وی افزود: این کارگروه باید حداکثر ظرف یک هفته تشکیل شود و راهکارهای اجرایی خود را ارائه کند. همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی باید از اختیار لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار باشند تا موضوعات در همان سطح قابل حل‌وفصل شوند.

به گفته استاندار زنجان، مسائل قابل حل در سطح کارگروه باید در همان مجموعه تعیین تکلیف شود و موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری استانی نیز در نخستین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شود.

انتقال آب از سد شهریار؛ یکی از گزینه‌های تأمین آب طارم

تأمین آب پایدار برای بخش کشاورزی طارم از دیگر موضوعات مورد تأکید استاندار زنجان بود.

صادقی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در توسعه فعالیت‌های کشاورزی شهرستان، خواستار بررسی میزان تقاضا، حجم مصرف و روش‌های تأمین آب از سوی دستگاه‌های مسئول شد.

وی انتقال آب از سد شهریار را یکی از گزینه‌های اصلی برای تأمین آب پایدار شهرستان عنوان کرد و گفت: بررسی مدل‌های اجرایی و روش‌های تأمین مالی این طرح باید با جدیت دنبال شود.

استاندار زنجان با اشاره به امکان مشارکت کشاورزان در قالب کنسرسیوم یا استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، اظهار کرد: نحوه اجرای طرح می‌تواند با توجه به میزان نیاز آبی و سهم مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست مشترک با مسئولان آذربایجان شرقی و نماینده دستگاه مسئول در حوزه آب خبر داد و تعیین تکلیف موضوع انتقال آب را در بازه زمانی یک‌ماهه خواستار شد.

صادقی در خصوص استخرهای معیشتی نیز بر تسهیل صدور مجوزهای لازم در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد.

توسعه صادرات زیتون با رفع موانع اداری و بهداشتی

استاندار زنجان با اشاره به حجم تولید زیتون در طارم و تقاضا برای راه‌اندازی واحدهای جدید فرآوری، توسعه صادرات را یکی از الزامات رونق اقتصادی این بخش دانست.

وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت تولید شهرستان و احتمال افزایش عرضه نسبت به مصرف داخلی، باید موانع صادراتی و مشکلات مربوط به دریافت گواهی‌های موردنیاز برطرف شود.

صادقی، افزود: کارگروهی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، گمرک، جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات صادراتی تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در کنار تسهیل فرایندهای اداری و رعایت الزامات بهداشتی، آموزش تولیدکنندگان و صادرکنندگان درباره مراحل قانونی و شرایط ورود به بازارهای هدف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند ضمن کاهش موانع موجود، زمینه حضور مؤثرتر تولیدکنندگان زیتون طارم در بازارهای صادراتی را فراهم کند.

صادقی با تأکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری در زنجیره تولید زیتون، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین را در مراحل کاشت، آبیاری، برداشت و فرآوری ضروری دانست.

وی گفت: بهره‌گیری از تجربه کشورهای دیگر و روش‌های نوین کشاورزی می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف آب و بهبود فرایندهای تولید و فرآوری منجر شود.

استاندار زنجان همچنین جذب سرمایه‌گذاری برای مکانیزه‌کردن فعالیت‌های مرتبط با تولید و فرآوری زیتون را مورد تأکید قرار داد و خواستار همکاری جهاد کشاورزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری و اتاق بازرگانی برای شناسایی ظرفیت‌ها و فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم شد.

وی بر ضرورت پیگیری برقراری ارتباطات مخابراتی در شهرک صنعتی طارم نیز تأکید کرد و این موضوع را از نیازهای زیرساختی واحدهای مستقر در این شهرک دانست.

گسترش همکاری‌های اقتصادی طارم و گیلان

استاندار زنجان در ادامه به توافقات انجام‌شده با استاندار گیلان و معاونان وی اشاره کرد و گفت: توسعه راه‌ها و مسیرهای ارتباطی مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فناوری و تقویت گردشگری، سه محور اصلی همکاری میان دو استان است.

صادقی افزود: بر اساس توافقات صورت‌گرفته، کارگروه‌های مشترکی برای پیگیری موضوعات مورد توافق تشکیل می‌شود.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و مناطق آزاد استان گیلان برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی طارم را از زمینه‌های همکاری دو استان عنوان کرد و توسعه گردشگری و اقتصاد گردشگری را نیز مورد تأکید قرار داد.

استاندار زنجان پیگیری زمان‌بندی‌شده مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را لازمه رفع مشکلات تولیدکنندگان دانست و تأکید کرد: تأمین سرمایه در گردش، تعیین تکلیف مجوزها، تأمین آب پایدار و تسهیل صادرات زیتون باید با تعیین مسئول مشخص و زمان‌بندی اجرایی دنبال شود.