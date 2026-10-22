احتمال وقوع سیلاب در مناطق مرکزی و جنوبی کرمان؛ مدیریت بحران هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان عصر پنجشنبه اعلام کرد: بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، از جمعه اول آبان تا سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، نیمه جنوبی و مناطق مرکزی استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندبادهای لحظه‌ای و در مناطق مستعد بارش تگرگ خواهند بود.

بر اساس این هشدار، بارش‌ها در روزهای جمعه و یکشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و احتمال آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق تحت تأثیر سامانه وجود دارد.

همچنین وزش باد و گردوخاک نیز از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند موجب کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا شود. همچنین احتمال برخورد صاعقه و وارد آمدن خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی وجود دارد.

اداره‌کل مدیریت بحران استان کرمان از شهروندان خواست از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و در این مدت از فعالیت‌های کوه‌نوردی و چرای دام در مناطق مرتفع و بستر رودخانه‌ها بپرهیزند.

همچنین به شهروندان توصیه شده است در سفرهای عصرگاهی احتیاط لازم را داشته باشند و از توقف در اطراف درختان فرسوده و سازه‌های سبک خودداری کنند.