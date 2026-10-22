رفع موانع صنایع تبدیلی زیتون طارم در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر کرامتی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی شهرستان طارم، گفت: زیتون از محصولات راهبردی بخش کشاورزی طارم به شمار می‌رود و توسعه صنایع فرآوری این محصول می‌تواند نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی با اشاره به تولید حدود ۵۰ هزار تن زیتون در شهرستان طارم طی سال جاری افزود: ظرفیت صنایع تبدیلی و فرآوری زیتون این منطقه حدود ۱۰۰ هزار تن است و فراهم کردن زمینه فعالیت بیشتر واحدهای صنعتی، از اولویت‌های بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد زیتون کشور در طارم تولید می‌شود، گفت: بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۳، سطح زیر کشت این محصول در شهرستان حدود ۱۸ هزار هکتار بوده است، هرچند برآوردهای محلی از گستردگی بیشتر باغ‌های زیتون حکایت دارد.

کرامتی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳۷ واحد فرآوری زیتون در طارم فعالیت دارند و بخشی از زیتون تولیدشده در دیگر مناطق نیز برای فرآوری به این شهرستان منتقل می‌شود؛ ظرفیتی که نشان‌دهنده جایگاه طارم در زنجیره تولید و فرآوری زیتون کشور است.

وی مشکلات زیرساختی شهرک صنعتی، به‌ویژه مسائل مربوط به شبکه فاضلاب را از موانع فعالیت برخی واحدهای فرآوری عنوان کرد و افزود: این مشکلات موجب شده است تعدادی از واحدها در دریافت مجوزهای مورد نیاز با محدودیت مواجه شوند و از برخی حمایت‌ها و تسهیلات نیز محروم بمانند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان با تأکید بر لزوم رفع این موانع گفت: اصلاح زیرساخت‌های شهرک صنعتی، تسریع در صدور مجوزهای فعالیت و فراهم کردن شرایط دریافت تسهیلات، از مطالبات مهم فعالان صنایع تبدیلی طارم است.

کرامتی با اشاره به وضعیت صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: با پیگیری دستگاه‌های مرتبط، زمینه صادرات زیتون فراهم شده است، اما تسهیل فرآیندهای اداری و صدور گواهی‌های بهداشتی مورد نیاز برای توسعه صادرات باید با جدیت دنبال شود.

وی تأمین منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز واحدهای فرآوری را نیز ضروری دانست و افزود: با رفع مشکلات زیرساختی و تسهیل صادرات، می‌توان از ظرفیت صنایع تبدیلی زیتون طارم به شکل مؤثرتری استفاده کرد و زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی را فراهم ساخت.

کم‌آبی، چالش مهم تولید محصولات کشاورزی طارم

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، تأمین آب پایدار را مهم‌ترین نیاز کشاورزان طارم عنوان کرد و گفت: با وجود برخورداری شهرستان از منابع آبی، مشکلات مدیریت و بهره‌برداری مؤثر از این منابع، کشاورزان را در برخی مقاطع سال با کمبود آب مواجه می‌کند.

وی با اشاره به جریان حدود ۶۰ کیلومتری رودخانه قزل‌اوزن در شهرستان افزود: میزان برداشت آب دارای مجوز از این رودخانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است. همچنین ۲۲ رودخانه فرعی از ارتفاعات بالادست سرچشمه می‌گیرند که از منابع تأمین آب باغ‌ها و اراضی زراعی منطقه هستند.

کرامتی با بیان اینکه بخشی از روان‌آب‌ها در فصل‌های کم‌مصرف کشاورزی بدون استفاده از دسترس خارج می‌شود، خواستار ذخیره‌سازی بخشی از حقابه شهرستان در قالب طرح‌های مدیریت آب و استخرهای معیشتی شد.

وی خاطرنشان کرد: کشاورزان طارم در ماه‌های تیر و مرداد با کاهش بارندگی و افت روان‌آب‌ها مواجه می‌شوند و این شرایط بر میزان تولید محصولات اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که تولید گوجه‌فرنگی از حدود سه‌هزار و ۵۰۰ تن به ۵۰۰ تن کاهش یافته است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان زنجان تأکید کرد: مدیریت منابع آب و ذخیره‌سازی مناسب، در کنار رفع موانع صنایع تبدیلی و تسهیل صادرات، می‌تواند به پایداری تولید، تقویت معیشت کشاورزان و رونق اقتصادی شهرستان طارم کمک کند.