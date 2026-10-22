رفع تصرف از بیش از ۵ هزار مترمربع اراضی کشاورزی و باغی در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز عصر امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، کارشناسان این یگان با هماهنگی مراجع قضایی و با حضور عوامل انتظامی، طی عملیاتی در شهرستان سلسله، از بیش از ۵ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات منطقه امیر و گرکان رفع تصرف کردند.

حفاظت از اراضی کشاورزی؛ اولویت یگان حفاظت

وی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی و باغی، گفت: زمین‌های کشاورزی بستر حیاتی تولید محصولات غذایی و سرمایه‌ای متعلق به نسل‌های آینده هستند؛ ازاین‌رو، در برابر تجاوز به این اراضی و اقدامات سودجویانه هیچ‌گونه چشم‌پوشی نخواهیم داشت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی لرستان افزود: حفاظت از بستر تولید و امنیت غذایی، خط قرمز این یگان است و با هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

تشدید نظارت‌ها بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز

بوستان‌افروز با اشاره به تداوم و تشدید گشت‌ها و نظارت‌ها در سطح استان، تصریح کرد: رویکرد یگان حفاظت، برخورد قانونی، فوری و بازدارنده با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز، دیوارکشی، تفکیک غیرقانونی و تصرف اراضی کشاورزی است.

وی هشدار داد: با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود و مستحدثات غیرمجاز تخریب و اراضی تصرف‌شده به وضعیت اولیه بازگردانده خواهند شد.

اعلام تخلفات از طریق سامانه ۱۳۱

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان لرستان با تأکید بر نقش مشارکت مردم در حفاظت از اراضی کشاورزی، از کشاورزان و شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، ساخت‌وساز مشکوک یا تصرف اراضی، موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش دهند.

وی خاطرنشان کرد: این سامانه به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی است تا تیم‌های نظارتی و بازرسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موضوعات گزارش‌شده را پیگیری و اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.