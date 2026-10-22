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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

سه انتصاب جدید در استانداری کرمانشاه و سازمان همیاری شهرداری‌ها

سه انتصاب جدید در استانداری کرمانشاه و سازمان همیاری شهرداری‌ها

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه در احکامی جداگانه، ایوب صفری، وحید خسروی و سعید سلیم ساسانی را در سه مسئولیت مدیریتی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در احکامی جداگانه سه انتصاب جدید را در استانداری و سازمان همیاری شهرداری‌های استان انجام داد.

بر اساس این احکام، ایوب صفری به‌عنوان مشاور و سرپرست حوزه استاندار کرمانشاه منصوب شد و مسئولیت سرپرستی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری نیز به وحید خسروی سپرده شد.

همچنین سعید سلیم ساسانی با حکم استاندار کرمانشاه، سرپرستی سازمان همیاری شهرداری‌های استان را بر عهده گرفت.

صفری پیش از این در سمت مشاور امور اجتماعی استاندار کرمانشاه فعالیت داشته و سابقه حضور در استانداری سیستان و بلوچستان را نیز در کارنامه خود دارد.

از دیگر سوابق کاری وی می‌توان به مسئولیت‌هایی در دانشگاه آزاد اسلامی و مجموعه سما اسلام‌آباد غرب اشاره کرد.

خسروی نیز پیش از انتصاب جدید، مسئولیت‌هایی از جمله مشاور و مدیرکل حوزه استاندار و مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه را بر عهده داشته است. معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان نیز از دیگر سوابق وی به شمار می‌رود.

سلیم ساسانی پیش از این مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه و مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه بوده و در دو مقطع نیز به‌عنوان معاون شهرداری کرمانشاه فعالیت کرده است.

کد مطلب 6986525

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