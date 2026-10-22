فرماندار آذرشهر: توسعه زنجیره تولید حبوبات اولویت اقتصادی شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمت‌الهی شاگاه پنجشنبه در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر، از آغاز اقدامات برای ایجاد شهرک بین‌المللی حبوبات در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت بخش خصوصی، اتحادیه حبوبات شهرستان و صندوق توسعه کشاورزی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذرشهر اظهار کرد: این شهرستان در حوزه‌های تجارت حبوبات و خشکبار، فرآوری محصولات کشاورزی، صنایع معدنی و فعالیت‌های شهرک صنعتی شهید سلیمی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و توسعه این بخش‌ها می‌تواند به تقویت اقتصاد منطقه کمک کند.

فرماندار آذرشهر با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای شهرستان افزود: توسعه فاز دوم شهرک صنعتی شهید سلیمی در حال پیگیری است و طرح‌های مربوط به شهرک صنعتی سیر تیمورلو و توسعه فعالیت‌های مرتبط با صنایع سنگ نیز در دستور کار قرار دارد.

رحمت‌الهی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: ایجاد شهرک بین‌المللی حبوبات می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های بازرگانی، افزایش ظرفیت فرآوری و گسترش بازار محصولات این حوزه را فراهم کند.

وی با اشاره به سابقه چندصدساله تجارت حبوبات و خشکبار در آذرشهر خاطرنشان کرد: تجربه تجار و فعالان اقتصادی منطقه، ظرفیت مناسبی برای توسعه این بخش ایجاد کرده است و با تقویت زیرساخت‌های تجاری می‌توان جایگاه شهرستان را در بازار حبوبات ارتقا داد.

فرماندار آذرشهر تأکید کرد: هدف از ایجاد شهرک بین‌المللی حبوبات، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان و توسعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و تجارت حبوبات است؛ موضوعی که با مشارکت بخش خصوصی و مجموعه‌های فعال در حوزه کشاورزی قابل پیگیری خواهد بود.