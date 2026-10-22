به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه مدیریت مصرف و انرژی استان کرمانشاه عصر پنجشنبه با حضور طهماسب نجفی، معاون عمرانی استاندار، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال مورد بررسی قرار گرفت.

طهماسب نجفی در این نشست با اشاره به وضعیت بهینه‌سازی موتورخانه‌های دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: بر اساس گزارش شرکت گاز، بیش از ۸ هزار واحد موتورخانه در دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی استان وجود دارد که از این تعداد، ۵ هزار و ۶۶۱ واحد تا پاییز امسال بهینه‌سازی شده‌اند.

وی افزود: اصلاح و بهینه‌سازی موتورخانه‌ها نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت و کمک به تأمین پایدار انرژی کشور دارد. بر اساس برنامه مصوب کارگروه نیز شرکت گاز موظف است تا پایان سال، بهینه‌سازی هزار واحد موتورخانه دیگر را به انجام برساند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: دستگاه‌هایی که در اجرای این برنامه همکاری نکنند، با قطع گاز مجموعه خود مواجه خواهند شد. به گفته وی، اجرای این طرح باید با جدیت دنبال شود تا اهداف تعیین‌شده در زمینه کاهش مصرف انرژی محقق شود.

نجفی با اشاره به تأثیر اقدامات ساده در کاهش مصرف انرژی گفت: عایق‌کاری و بستن دریچه‌های کولر، درزبندی درها و پنجره‌ها، ایجاد لایه دوم برای پنجره‌های نامناسب، کوتاه کردن زمان استحمام و کاهش گرمایش اتاق‌های بلااستفاده از جمله اقداماتی است که می‌تواند مصرف انرژی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی سرویس پکیج‌ها و تنظیم موتورخانه و مشعل را از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه برشمرد و تأکید کرد: رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما می‌توانند نقشی محوری در ترویج فرهنگ بهینه مصرف انرژی ایفا کنند؛ از این رو، شرکت گاز نیز باید با تولید محتوای مناسب و انتشار آن از طریق رسانه‌ها، به گسترش این فرهنگ کمک کند.

در ادامه نشست، جلیل بالایی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه، مشارکت مردم و همراهی رسانه‌ها را در تأمین پایدار انرژی طی فصل سرما مهم و تعیین‌کننده دانست.

وی با تأکید بر ضرورت سرعت‌بخشیدن به طرح بهینه‌سازی موتورخانه‌ها اظهار کرد: عدم همکاری برخی مجموعه‌های اداری نباید موجب توقف یا کندی اجرای این برنامه شود و روند بهینه‌سازی باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

بالایی همچنین برنامه‌ریزی جامع برای کاهش مصرف گاز در بخش‌های پرمصرف را ضروری دانست و افزود: تأمین انرژی مورد نیاز خانوارها و استمرار تولید و اشتغال در صنایع، از اولویت‌های مدیریت ارشد استان است و همه دستگاه‌ها باید برای تأمین پایدار انرژی این دو بخش و کاهش مشکلات احتمالی همکاری کنند.

در این نشست، گزارشی از روند بهینه‌سازی موتورخانه‌های ادارات و میزان مصرف گاز در بخش صنعت ارائه شد و پیشنهادهای مطرح‌شده برای مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال، مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.