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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

حجت‌الاسلام امیرخانی: نخستین وثیقه الکترونیکی در کرمانشاه صادر شد

حجت‌الاسلام امیرخانی: نخستین وثیقه الکترونیکی در کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه از صدور نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی با استفاده از سامانه «بازداشت برخط سند» در شعبه کشیک دادسرای مرکز استان خبر داد.

حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی با استفاده از سامانه «بازداشت برخط سند» در شعبه کشیک دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های قوه قضائیه برای هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌ها و فرآیندهای قضایی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: صدور قرار قبولی وثیقه از طریق سامانه بازداشت برخط سند، گامی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و کاهش فرآیندهای کاغذی در دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام امیرخانی تصریح کرد: این سامانه امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی اقدامات مربوط به وثیقه را فراهم می‌کند و با کاهش مراجعات غیرضروری، روند انجام این امور را برای شهروندان تسهیل خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به تسریع فرآیند تأمین وثیقه و انجام تشریفات قانونی مرتبط با آن کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: برای استفاده مؤثر از این ظرفیت در سایر شعب قضایی، آموزش کارکنان، رفع موانع اجرایی و نظارت بر نحوه اجرای فرآیندها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی برای گسترش خدمات هوشمند گفت: دادگستری استان کرمانشاه توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش فرآیندهای کاغذی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در رسیدگی‌های قضایی دنبال می‌کند.

کد مطلب 6986535

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