حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی با استفاده از سامانه «بازداشت برخط سند» در شعبه کشیک دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های قوه قضائیه برای هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در رسیدگی‌ها و فرآیندهای قضایی، علاوه بر افزایش سرعت و دقت، موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: صدور قرار قبولی وثیقه از طریق سامانه بازداشت برخط سند، گامی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و کاهش فرآیندهای کاغذی در دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام امیرخانی تصریح کرد: این سامانه امکان ثبت و پیگیری الکترونیکی اقدامات مربوط به وثیقه را فراهم می‌کند و با کاهش مراجعات غیرضروری، روند انجام این امور را برای شهروندان تسهیل خواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به تسریع فرآیند تأمین وثیقه و انجام تشریفات قانونی مرتبط با آن کمک کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: برای استفاده مؤثر از این ظرفیت در سایر شعب قضایی، آموزش کارکنان، رفع موانع اجرایی و نظارت بر نحوه اجرای فرآیندها باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام امیرخانی در پایان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی برای گسترش خدمات هوشمند گفت: دادگستری استان کرمانشاه توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش فرآیندهای کاغذی را با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی مردم و تسریع در رسیدگی‌های قضایی دنبال می‌کند.