به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر پنجشنبه در نشست تجلیل از فعالان فرهنگی و عوامل اجرایی اجتماعات شبانه که با حضور حجت‌الاسلام عرب‌انصاری، قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد، از تلاش‌های برگزارکنندگان این اجتماعات و نقش‌آفرینان عرصه فرهنگی قدردانی کرد.

وی با اشاره به حضور بیش از هشت‌ماهه مردم در عرصه‌های مختلف، این همراهی را یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های نظام برای عبور از چالش‌ها و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان برشمرد و بر ضرورت صیانت از این سرمایه اجتماعی تأکید کرد.

استاندار گلستان همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره چهار هزار و ۳۱ شهید استان، برگزاری یادواره‌های شهدا و اجتماعات مردمی را جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و بصیرت دینی مردم دانست و از عوامل اجرایی و فعالان فرهنگی که در برگزاری این برنامه‌ها نقش داشتند، تقدیر کرد.

طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای ناشی از جنگ روانی و سایبری دشمن، هوشیاری و آمادگی در برابر این اقدامات را ضروری دانست و بر نقش مسئولان در تقویت اعتماد عمومی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم باید بدون وقفه ادامه یابد، از مدیران خواست با رفع موانع اداری و تسهیل امور، تمام توان خود را برای پاسخگویی به مطالبات بحق مردم به کار گیرند و برای حل مشکلات جامعه گام‌های عملی بردارند.