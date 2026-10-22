کلنگ احداث مجموعه حبوبات آذرشهر با اعتبار یک همت به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مجموعه حبوبات آذرشهر شامگاه پنجشنبه با حضور اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث می‌شود و بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، عرصه آن ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای آن ۱۴ هزار مترمربع است. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح یک همت تومان اعلام شده است.

روح‌الله متفکرآزاد و علی جعفری‌آذر، نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام امیر رشتبری، امام جمعه آذرشهر، رضا رحمت‌الهی، فرماندار آذرشهر و عبدالله سیف‌زاده، شهردار آذرشهر از حاضران در این مراسم بودند.

احداث این مجموعه در راستای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حبوبات و خشکبار در آذرشهر انجام می‌شود؛ شهرستانی که در زمینه تجارت و فرآوری این محصولات از ظرفیت‌های اقتصادی برخوردار است.