  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

کلنگ احداث مجموعه حبوبات آذرشهر با اعتبار یک همت به زمین زده شد

کلنگ احداث مجموعه حبوبات آذرشهر با اعتبار یک همت به زمین زده شد

آذرشهر- کلنگ احداث مجموعه حبوبات آذرشهر با اعتبار یک همت تومان و در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار، هم‌زمان با سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین کلنگ‌زنی مجموعه حبوبات آذرشهر شامگاه پنجشنبه با حضور اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار احداث می‌شود و بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، عرصه آن ۱۲ هزار مترمربع و زیربنای آن ۱۴ هزار مترمربع است. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح یک همت تومان اعلام شده است.

روح‌الله متفکرآزاد و علی جعفری‌آذر، نمایندگان مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام امیر رشتبری، امام جمعه آذرشهر، رضا رحمت‌الهی، فرماندار آذرشهر و عبدالله سیف‌زاده، شهردار آذرشهر از حاضران در این مراسم بودند.

احداث این مجموعه در راستای توسعه زیرساخت‌های مرتبط با حبوبات و خشکبار در آذرشهر انجام می‌شود؛ شهرستانی که در زمینه تجارت و فرآوری این محصولات از ظرفیت‌های اقتصادی برخوردار است.

کد مطلب 6986537

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها