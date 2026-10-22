سرمست: ارتقای سطح استانداردها یک الزام برای توسعه صادرات است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر پنجشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد استان، افزود: ما برای تعریف استاندارد از مفاهیم مجاور و مترادف باید استفاده کنیم. کیفیت اولین چیزی است که از تعریف استاندارد می‌فهمیم.

وی ادامه داد: استانداردها از تامین مواد اولیه برای تولید، پروسه تولید، بسته‌بندی و تا ارائه محصول به مصرف‌کننده نهایی را شامل می‌شوند و مفهوم کیفیت، ایمنی و اعتماد دومین مفهوم استاندارد است.

استاندار آذربایجان شرقی توسعه صادرات را در ارتباط مستقیم با ارتقای استانداردها دانست و گفت: تا زمانی که در عرصه بازارهای داخلی محصولات را عرضه می‌کنیم، شاید نیازی به ارتقای استانداردها احساس نکنیم، اما برای توسعه صادرات می‌بایست سطح استانداردها را به استانداردهای جهانی ارتقا دهیم.

بهرام سرمست با تاکید بر نقش نیروی انسانی در توسعه و ارتقای استاندارد، تاکید کرد: کسی می‌تواند تولید استاندارد داشته باشد که ذهن استاندارد و تربیت و آموزش استاندارد هم داشته باشد. خوشبختانه ما کارآفرینانی داریم که صف شکن هستند و استانداردهایی فراتر از استانداردهای موجود می‌سازند و این به برندسازی و توسعه بازارهای صادراتی هم کمک می‌کند و ما نیاز داریم که چنین واحدهای تولیدی در استان بیشتر شوند.

وی ادامه داد: مشارکت و انعطاف در حوزه استانداردها، برندسازی و ایجاد برندهایی که در طول زمان خود به مجموعه ای از معیارهای استاندارد تبدیل می شوند، اهمیت دارد. ما در تبریز چنین انسان‌ها، متخصصان بزرگ و صنایع پرافتخاری زیاد داریم. ما از همت و اراده کارآفرینان آذربایجان که استانداردهای موجود را ارتقاء دادند، سپاسگزاریم.

سرمست اظهار کرد: ما سابقه تاریخی در تعریف استاندارد داریم و دانشگاه ریع رشیدی تبریز ۷۰۰ سال پیش استانداردهای جدیدی برای آموزش عالی ارایه کرد و همچنین اتاق تاریخی تجارت تبریز استانداردهای توسعه تجارت کشور را ایجاد کرد.

وی در پایان از تفویض اختیارات رییس سازمان ملی استاندارد ایران در طول جنگ‌های تحمیلی اخیر به استان قدردانی کرد و گفت: از همکاری و تفویض اختیار ریبس سازمان ملی استاندارد در ترخیص کالاهای اساسی در طول جنگ تحمیلی اخیر قدردانی و تشکر می‌کنم و انتظار داریم این تفویض اختیار ادامه‌دار باشد.