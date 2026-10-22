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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۵

مظفری: گسترش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی زمینه‌ساز عدالت فرهنگی است

مظفری: گسترش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی زمینه‌ساز عدالت فرهنگی است

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: گسترش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نقش مهمی در تحقق عدالت فرهنگی، پرورش خلاقیت و شکوفایی استعدادهای کودکان دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر پنجشنبه هفته ملی کودک در جزیره شیف با اشاره به اهمیت اجرای چنین رویدادها، اظهار کرد: تداوم ارائه خدمات فرهنگی به کودکان مناطق روستایی و کم‌برخوردار، زمینه‌ساز فراهم شدن فرصت‌های برابر برای یادگیری و رشد استعدادهای آنان است.

وی با اشاره به نقش رویدادهای خلاقانه هنری در رشد اجتماعی نونهالان، افزود: این رویدادها زمینه یادگیری مهارت‌هایی همچون کار گروهی خلاقیت اعتماد به نفس و تعامل اجتماعی را فراهم می‌کنند.

فرماندار بوشهر همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و بومی روستاها در برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: تقویت هویت فرهنگی و تاریخی در کنار آشنایی نسل آینده با فرهنگ محلی می‌تواند به ارتقای شناخت فرهنگی و پرورش نسلی آگاه و خلاق کمک کند.

مظفری: گسترش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی زمینه‌ساز عدالت فرهنگی است

وی در پایان با قدردانی از تلاش شورای اسلامی روستای شیف، استمرار فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار را ضروری دانست و بر حمایت از برنامه‌هایی که به رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان منجر می‌شود تأکید ورزید.

مظفری: گسترش خدمات فرهنگی در مناطق روستایی زمینه‌ساز عدالت فرهنگی است

این جشن با اجرای برنامه‌های شاد و مفرح، همچنین اجرای گروه عروسکی فضایی پرنشاط برای کودکان جزیره شیف فراهم کرد و مورد استقبال گرم خانواده‌ها قرار گرفت.

کد مطلب 6986546

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