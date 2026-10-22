به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سیف‌زاده شامگاه پنجشنبه در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر، با اشاره به نیازهای توسعه‌ای شهر، خواستار حمایت اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، و شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی، برای اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه اقتصادی آذرشهر شد.

وی احداث میدان تره‌بار و میدان خشکبار و همچنین اجرای پروژه سی‌متری را از جمله طرح‌های مورد نیاز شهرستان عنوان کرد و خواستار ارائه راهنمایی‌ها و حمایت‌های لازم برای پیشبرد این پروژه‌ها شد.

شهردار آذرشهر همچنین با اشاره به موضوع قطار شهری، بر ضرورت حمایت و تأمین اعتبار برای توسعه این طرح تأکید کرد و گفت: بازنگری طرح تفصیلی شهر نیز در حال پیگیری است و اقدامات انجام‌شده برای حل‌وفصل مسائل مرتبط با آن ادامه دارد.

سیف‌زاده در تشریح اقدامات مدیریت شهری در حوزه بهسازی و توسعه معابر اظهار کرد: طی دو سال گذشته، توافق‌هایی برای تملک و آزادسازی مسیرها، از جمله در محدوده پمپ‌بنزین و شهربازی، انجام شده و اصلاح ورودی‌ها و خروجی‌های شهر نیز پیگیری شده است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه بازآفرینی شهری افزود: قیر و آسفالت مورد نیاز این بخش تأمین شده و در سال گذشته ۲۰ هزار مترمربع از پیاده‌روهای شهر کف‌پوش‌گذاری شده است.

شهردار آذرشهر همچنین بر تداوم اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه فضای سبز، احداث بوستان‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و هماهنگی میان مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر را در پیشبرد طرح‌ها و ارتقای خدمات شهری مؤثر دانست.

سیف‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر گفت: در حاشیه این جشنواره، بازارچه‌ای با حضور فعالان مشاغل آزاد زنان و اتحادیه خشکبار برپا شده است که فرصتی برای معرفی تولیدات محلی و حمایت از کسب‌وکارهای منطقه فراهم می‌کند.

وی تداوم اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی، رفاهی و فرهنگی را از برنامه‌های مدیریت شهری برشمرد و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان تأکید کرد.