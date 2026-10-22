جشنواره فیلم کوتاه به پایان راه رسید؛ جایزه بزرگ در دست «مزامیر اندوه»

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران عصر امروز پنجشنبه سی‌ام مهر با حضور رائد فریدزاده، بهروز شعیبی، سینماگران، مدیران سینمایی و اهالی رسانه و با اجرای فرزاد حسنی در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

در آغاز این نشست، پس از قرائت قرآن و پخش سرود ملی، پیام ویدئویی عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به دلیل مسافرت در مراسم حضور نداشت، پخش شد.

سینمای کوتاه جانانه روایت‌گری کرد

در این پیام آمده است: «از همه کسانی که از این ضیافت میزبانی کردند، آمدند و این جشن سینمایی را با شکوه‌تر کردند، ممنونم.

سینمای کوتاه ویژگی‌هایی دارد که همه را دور هم جمع می‌کند تا روایت‌های متفاوت شکل بگیرد با سبک‌ها و ژانرهای متفاوت. سینمای بلند ذخیره هنری ایران و جهان است اما سینمای کوتاه دریچه ورود و دیدن نقاط مختلف است. شعار جشنواره «اندیشه ایرانی؛ روایت جهانی» است. اینکه سینمای کوتاه چگونه می‌تواند طعم ایرانی داشته باشد اما با جهان گفتگو کنند. اتفاقی که در این دوره رخ داد گام‌های جدی به سمت این شعار بود، آن هم در سالی که سختی‌های زیادی داشتیم و داریم اما سینمای کوتاه جانانه در روایت گری جامعه ایران و پایداری مردم ایران ایستاد.

سینمای کوتاه گام‌های بزرگی برای این شعار برداشته اما راه‌های ناپیموده هم زیاد است. توفیق سینمای ایران را از ایزد منان خواستارم.»

جایزه بهترین عکس

در ادامه و بعد از پخش کلیپی از نمایشگاه عکس این دوره جایزه بهترین عکس اهدا شد.

هیئت داوران بخش بهترین عکس متشکل از مسعود اشتری، فاطمه بهبودی و ساعد نیک‌ذات بودند.

جایزه سوم بخش تک عکس، شامل مدال برنزی به حسن پوراکبریان برای «کهکشان در حال صعود» اهدا شد.

مدال نقره‌ای و نشان دوم به صادق سوری برای «قایق و مدرسه» رسید.

جایزه اول و نشان طلا به علی پاک‌فطرت برای «پارک پرواز» تعلق گرفت.

جایزه ویژه وزارت بهداشت

هیئت داوران بخش جایزه ویژه وزارت بهداشت، مصطفی جلالی فخر، افشین داورپناه، مجتبی لشکری، امیر صدری و بهنود آوند بودند.

جایزه ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس به سیدمحمدحسین حسینی برای «میان» تعلق گرفت.

برای اهدای این جایزه علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور روی صحنه آمدند.

لوح دیگر به امیرحسین مرزبان برای «آناتومی یک شب» تعلق گرفت.

تجلیل از جعفر صانعی‌مقدم

در ادامه آئین بزرگداشت جعفر صانعی‌مقدم از مدیران پیشکسوت سینمای ایران برگزار شد. در این بزرگداشت، فیلمی ساخته آرش رصافی درباره این مدیر به نمایش در آمد.

پس از آن لوح تقدیر به پاس سال‌ها تلاش به جعفر صانعی‌مقدم اهدا شد.

در ادامه پیام امیرشهاب رضویان درباره این مدیر پیشکسوت قرائت شد. وی در در بخشی از این پیام گفت: صانعی‌مقدم مدیر باشد یا نباشد، برای من فرقی نمی‌کند؛ او انسان خوبی است.

پس از آن صانعی‌مقدم با تشکر از دست‌اندرکاران این آئین بیان کرد: حقیقت این است که ما در تمام این سال‌ها به دنبال هنرمند خوب و اثر خوب بودیم و عاشق جوانان و تمام شهرهای ایران بودیم. تیم ما سه کار را در سه دوره دنبال می‌کرد؛ آموزش، تولید و نمایش.

وی در ادامه تلاش‌های فخرالدین انوار، سیف‌الله داد و حجت‌الله ایوبی را در این سه عرصه ستود.

صانعی‌مقدم اظهار کرد: همیشه در قلبم خوشحال بودم که چه نسل بزرگی از فیلمسازان وارد سینما شدند؛ کسانی که امروز همه صاحب‌نظر هستند و آثار بسیار قابل تاملی ساخته‌اند. امیدوارم همین حمایتی که در دوره‌های مختلف صورت گرفت، استمرار پیدا کند. حیف است که ما انجمن فارغ‌التحصیلان سینماگران جوان را تشکیل ندهیم و از آنها برای کمک به آموزش، تولید و نمایش استفاده نکنیم. همچنین حیف است که ما به تولید آثار مشترک با دیگر کشورها نپردازیم.

پس از آن پیام ویدئویی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی پخش شد. وی در بخشی از این پیام تصویری گفت: جشنواره کوتاه تهران در شرایطی برگزار می‌شود که ایام سختی را پشت سر گذاشتیم ولی شور و شوق جوانانی که از نقاط مختلف ایران جمع شدند می‌گوید زندگی بر خلاف سختی‌ها ادامه دارد. جوانان یادآوری می‌کنند که سینما می‌تواند فضایی برای شنیدن، امید داشتن و امیدوار بودن باشد و آینده ان‌شاءالله درخشان خواهد بود.

بخش پیچینگ بین‌المللی تهران؛ قصه‌های مدرسه

بهروز شعیبی، لینا وانک و مونیکا واهی هیئت داوران این بخش بودند.

دیپلم افتخار و رتبه دوم پیچینگ بین‌المللی به حیدرخان از هند برای «وقتی که رودخانه کلمات را می‌بلعد» رسید.

دیپلم افتخار و رتبه اول به هرا خان میرزایی برای «ستاره دریایی» رسید.

در ادامه بهروز شعیبی با خوش‌آمدگویی به حاضران گفت: از فیلمسازان که با خلاقیت، جسارت و نگاه‌های متفاوت فیلم‌های خوبی ساختند متشکرم. همینطور از تمام همکارانم، هنرمندان و اهالی رسانه سپاسگزارم. باید بگویم راهبر و مدیر اصلی این رویداد فیلمسازان هستند. کار اصلی ما فیلم ساختن است و از فردا باید کارمان را شروع کنیم. «از عمر شبی گذشت و تو بی‌خبری».

بخش هوش مصنوعی

هیئت داوران این بخش امیر سحرخیز، حسین دمبل سو و محمد برادران بودند.

نامزدهای این بخش «بزم بریم بازی»، «داستان یک دلار»، «روزی روزگاری در رود دنیپر»، «بستنی شور» و «فیلم بای بای» بودند.

دیپلم افتخار و جایزه ویژه این بخش به مهدی جعفری برای فیلم «بستنی شور» از ایران رسید.

برگ زرین و جایزه ویژه به دایو برای فیلم «بزن بریم بازی» از چین رسید.

بخش بین‌الملل

سپس رسول صدرعاملی، توران هاسته، خوزه لوئیس مخیارازو و نقی نعمتی در این بخش روی صحنه آمدند.

برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم پویانمایی به کیانا نقشینه برای فیلم «با نان‌ها و نوارها در ماشی» از آلمان رسید.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم تجربی به نیلز آتالا برای فیلم «مِری موندی» از شیلی اختصاص پیدا کرد.

دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند به سیف‌الله صمدیان برای «آن روز و شب همان روز» اهدا شد.

همچنین برگ زرین و ۱۰۰۰ دلار به الهام احساس برای «فضانورد فراموش شده» از افغانستان رسید.

برگ زرین و مبلغ ۵۰۰ دلار به عنوان جایزه ویژه بخش افق‌های نوظهور به هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا» از ایران تعلق گرفت.

دیپلم افتخار بهترین فیلم داستانی در بخش بین الملل به الکساندرا سوکولوفسکایا برای کارگردانی فیلم «خورشید افتاد و غلتید» از روسیه رسید.

همچنین برگ زرین و مبلغ ۱۰۰۰ دلار به عنوان بهترین فیلم داستانی به میکل بیورن کِلرت برای فیلم «شاید در ماه مارس» از دانمارک اختصاص پیدا کرد.

بخش استعداد نو

لوح افتخار و مبلغ چهارصد میلیون ریال به عنوان جایزه ویژه دبیر جشنواره، مشترکا به رضا راد برای فیلم «لش» و زینب شفیعی برای فیلم «حفره‌های سیاه» رسید.

بخش نگاه ملی و جایزه «وطن به روایت من»

برگ زرین و مبلغ هفتصد میلیون ریال به امیرسجاد حسینی برای فیلم «میناب منفی بیست» رسید.

بخش اقتباس

محمدهادی کریمی، حسین مهکام و احمدعلی سجادی هیئت داوران بخش آثار اقتباسی را تشکیل می‌دادند.

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی «ناتمام» از احمد نورمحمدی، «در انتظار خداوندگار» از آرین طاهری، «بار یک گاری» از مریم سلگی، «سه جلدی» از محمدمهدی فکریان، «چمدان» از هادی گلبهار و «آنسوی دیوارهای سپید» از حمید قیاسی بودند.

لوح افتخار و مبلغ یک میلیارد ریال به محمدمهدی فکریان برای فیلمنامه «سه جلدی» رسید.

نامزدهای بهترین فیلم اقتباسی سیدسعید هاشم زاده برای «پایان»، سامان حسین پور برای «غزال»، کیارش شیراوند برای «شاتر»، محمد سینا حیدری زاده برای «گربه در برف»، ضیا حاتمی برای «فگرات» بودند.

لوح افتخار و مبلغ سیصد میلیون به سامان حسین‌پور برای فیلم «غزال» رسید.

لوح افتخار و مبلغ چهارصد میلیون ریال به ضیا حاتمی برای «فگرات» رسید.



برگ زرین و مبلغ پانصد میلیون ریال به محمد سینا حیدری زاده برای فیلم «گربه در برف» رسید.

بخش پویانمایی

بهروز غریب پور، رامک امین‌کاظمی و عباس جلالی یکتا هیئت داوران بخش پویانمایی را تشکیل می‌دادند.



نامزدهای این بخش مسعود صفری برای «منفی یک»، مالک اقبالی برای «مثل دوست مثل گوزن»، حسین معین برای «روز اول»، مهدی برق زدگان برای «آخرین گوزن»، رضا ارجنگی برای «قطار در اتاق» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به رضا ارجنگی برای فیلم «قطار در اتاق» رسید.

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به مالک اقبالی برای فیلم «مثل دوست مثل گوزن» رسید.

بخش فیلم تجربی

هیئت داوران این بخش را سعید پور اسماعیلی، روناک رنجی و محسن آقالر تشکیل می‌دادند.

برای این بخش این نامزدی معرفی نشد.

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به مباشری و درویش پور برای فیلم «سه نقطه خون» رسید.

بخش فیلم مستند

هیئت داوران این بخش را محمد شکیبانیا، محمدعلی فارسی و محمدرضا فرطوسی تشکیل می‌دادند.

نامزدهای بهترین تحقیق و پژوهش علی همراز برای «نجوای چیزها»، هادی آفریده برای «مادران گورستان»، عدنان طاهری برای «هوران»، مطهره عدالت خواه برای «انتظار بیست و پنج ساله» و میلاد شاه جانی برای «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای» بودند.

برگ زرین و مبلغ چهارصد میلیون ریال به میلاد شاه جانی برای «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای» رسید.

نامزدهای بهترین فیلم مستند مطهره عدالت خواه برای «انتظار بیست و پنج ساله»، میلاد شاه جانی برای «آواز شمشیر بر پشت سنگرهای شیشه‌ای»، عدنان طاهری برای «هوران»، هادی آفریده برای «مادران گورستان، حبیب الوانی برای «احتضار» و علی همراز برای «نجوای چیزها» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به مطهره عدالت خواه برای فیلم «انتظار بیست و پنج ساله» رسید.

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به حبیب الوانی برای فیلم «احتضار» رسید.

بخش فیلم داستانی

هیئت داوران این بخش را همایون اسعدیان، هادی مقدم دوست، پانته‌آ پناهی‌ها، آرش رصافی، روزت قادری، آرمان فیاض و رضا فهیمی تشکیل می‌دادند.

نامزدهای چهره برگزیده بهترین دستاورد هنری و فنی، پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «همو_فیلیا»، رستگار محمدی برای طراحی صحنه فیلم « بی در کجا»، مهدی نادری برای موسیقی فیلم «مزامیر اندوه»، نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم» و علیرضا کریم نژاد و آرش قاسمی برای صدای فیلم «مزامیر اندوه» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به پوریا اخوان برای طراحی صحنه فیلم «همو-فیلیا» رسید.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به نیما خدادی و رامین ابوالصدق برای صدای فیلم «آدم» رسید.

نامزدهای بهترین بازیگر سحر گلدوست برای فیلم « گوره»، علی باقری برای فیلم «قَسامه»، سِرینا رُزمَده برای فیلم «اروپا»، مدیحه حسینی برای فیلم «دُزو»، سروناز عزیزی برای فیلم «ملکه»، نرگس هِزاره برای فیلم « بی در کجا» و بنفشه ریاضی برای فیلم «ترمینال» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به نرگس هزاره برای فیلم «بی در کجا» رسید.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به علی باقری برای بازی در فیلم «قسامه» رسید.

نامزدهای بهترین تدوین پگاه احمدی برای فیلم «دُزو»، سینا گنجوی برای فیلم «گوره»، مرجان طبسی برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»، شاهین سپهری برای فیلم «اروپا»، سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب دیدگی» و پویان شعله‌ور برای فیلم «بی در کجا» بودند.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به سیامک سلیمانی برای فیلم «آسیب‌دیدگی» رسید.

نامزدهای بهترین فیلمبرداری وحید ابراهیمی برای فیلم «بی در کجا»، آرمین مرادی برای فیلم «شب هول»، شاهین عراقی برای فیلم «اروپا»، علی حسین‌زاده برای فیلم‌های «آسیب دیدگی» و «مزامیر اندوه»، مسعود امینی تیرانی برای فیلم «گوره» و محمدرضا شعبان‌پور برای فیلم «آدم» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به محمدرضا شعبان‌پور برای فیلم «آدم» رسید.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به علی حسینی زاده برای فیلم‌های «مزامیر اندوه» و «آسیب‌دیدگی» رسید.

نامزدهای بهترین فیلمنامه اقتباسی محمدسینا حیدری‌زاده برای فیلم «گربه در برف»، کیارش صالحی برای فیلم «همو_فیلیا» و محمد رحمتی برای فیلم «دُم اسبی» بودند.

برگ زرین و مبلغ ششصد میلیون ریال به کیارش صالحی برای فیلم «همو-فیلیا» رسید.

نامزدهای بهترین فیلمنامه مرجان اشرفی‌زاده برای فیلم «گوره»، رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»، صَباح محمدی برای فیلم «ملکه»، پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی»، یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه» و سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی» بودند.

برگ زرین و مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال به سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی» رسید.

جایزه ویژه هیئت داوران شامل برگ زرین و مبلغ هفتصد میلیون ریال به پناه الوانی برای فیلم «ژاپنی» رسید.

نامزدهای بهترین کارگردان فیلم داستانی فرهاد شَنتیایی برای فیلم «آدم»، مرجان اشرفی‌زاده برای فیلم «گوره»، ابوالفضل عزیزی برای فیلم «آسیب دیدگی»، رضا پُردل برای فیلم «اسکلت دوست داشتنی من»، مجتبی پورعبداله برای فیلم «اروپا »، هومن محمودی برای فیلم «بی در کجا » و یوسف کارگر برای فیلم «مزامیر اندوه» بودند.

دیپلم افتخار و مبلغ سیصد میلیون ریال به رضا پردل برای فیلم «اسکلت دوست‌داشتنی من» اهدا شد.

برگ زرین و مبلغ هشتصد میلیون ریال به مرجان اشرفی‌زاده برای فیلم «گوره» رسید.

نامزدهای بهترین فیلم در بخش سینمای ایران سیدمحمدرضا همایی و حدیثه رضایی برای فیلم «آسیب دیدگی»، سید محمدهادی آقاجانی برای فیلم « اسکلت دوست داشتنی من»، ریحانه ربیعی و محمدرضا نوری برای فیلم «آدم»، محسن خباز برای فیلم «گوره» و مجید برزگر برای فیلم «مزامیر اندوه» بودند.

برگ زرین و مبلغ یک میلیارد ریال به محسن خباز برای فیلم «گوره» رسید.

در پایان، بیانیه هیئت داوران توسط خوزه لوئیس مخیارازو و رسول صدرعاملی قرائت شد و جایزه بزرگ چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران که به آکادمی اسکار معرفی می‌شود به فیلم «مزامیر اندوه» اهدا شد؛ این جایزه شامل برگ زرین و مبلغ سه هزار دلار بود.

جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به فیلم «آدم» رسید. به این اثر لوح زرین و مبلغ چهارصد میلیون ریال اهدا شد.