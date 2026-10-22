به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از دور هشتم قرار خدمت شهرداری تبریز به میزبانی شهرداری منطقه ۳ و با حضور نخبگان فرهنگی و سیاسی، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد. حاضران در این نشست، مطالبات خود را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و معماری شهری با مدیریت شهری در میان گذاشتند.

یعقوب هوشیار، شهردار تبریز، با اشاره به اولویت‌های مدیریت شهری در مسیر توسعه متوازن، از آمادگی شهرداری برای پیگیری نوسازی و بهسازی مدارس، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و مناسب‌سازی پارک‌ها و فضاهای عمومی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان استثنایی خبر داد.

هلنا عطائی، رئیس مجمع دانش‌آموزی دختران آذربایجان‌شرقی، نیز با طرح مطالبات نوجوانان، بر ضرورت افزایش فرصت‌های حضور این گروه در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

او خواستار برنامه‌ریزی بیشتر برای برگزاری رویدادهای هنری، جشنواره‌های فرهنگی و اردوهای تربیتی شد و پویایی فضای فرهنگی شهر را از نیازهای نسل نوجوان دانست.

فریبا سردارپور، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی آذربایجان‌شرقی، با تأکید بر لزوم رعایت حقوق شهروندی افراد دارای معلولیت، دسترسی دانش‌آموزان استثنایی به امکانات شهری و خدمات متناسب با نیازهای آنان را ضروری دانست.

سعید کیان‌مهر، کارشناس اداره آموزش و پرورش استثنایی، نیز با تشریح انواع معلولیت‌ها و نیازهای زیستی و حرکتی افراد دارای معلولیت، شناخت این نیازها را از الزامات طراحی و اجرای برنامه‌های شهری عنوان کرد.

در پایان این نشست، جمعی از نخبگان فرهنگی، سیاسی و ورزشی نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند و بر پیگیری موضوعات بیان‌شده تأکید شد.