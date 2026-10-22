به گزارش خبرنگار مهر، بزرگ‌ترین باغ یکپارچه زیتون کشور به مساحت ۵۰۴ هکتار و با سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال، عصر پنج شنبه با حضور استاندار زنجان در شهرستان طارم به بهره‌برداری رسید. این طرح با هدف توسعه باغات زیتون در اراضی شیب‌دار، افزایش تولید و بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای وضعیت اقتصادی منطقه اجرا شده است.

در این باغ یکپارچه، ۱۱۰ هزار اصله نهال زیتون شامل ۷۰ هزار اصله زیتون سبز و ۴۰ هزار اصله زیتون روغنی کاشته شده است.

بهره‌برداران این طرح از کشاورزان و اهالی روستاهای هزاررود و آستاکل هستند که ۵۷۲ نفر از آنان در قالب شرکت تعاونی تولید روستایی «نگین‌دشت هزاررود طارم» سازماندهی شده‌اند.

استاندار زنجان، در آیین افتتاح این پروژه با اشاره به نقش مشارکت مردم و همکاری نظام بانکی در اجرای آن اظهار کرد: این طرح نمونه‌ای از به‌کارگیری ظرفیت‌های محلی، توانمندی روستاییان و سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش کشاورزی است.

سیدمحسن صادقی افزود: تجربه اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه طرح‌های مشابه در سایر مناطق استان باشد و به بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی مناطق روستایی کمک کند.

استاندار زنجان با اشاره به وسعت ۵۰۴ هکتاری باغ و استفاده از منابع آب سطحی برای تأمین نیاز آبی آن، تصریح کرد: در طراحی و اجرای این پروژه، نیازها و ظرفیت‌های منطقه مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی متناسب با شرایط محلی را در اجرای طرح‌های بزرگ‌مقیاس کشاورزی نشان می‌دهد.

صادقی با بیان اینکه اجرای این پروژه فرایندی طولانی را از مرحله ایده تا بهره‌برداری پشت سر گذاشته است، ابراز امیدواری کرد اهداف اشتغال‌زایی آن، از جمله ایجاد ۲ هزار فرصت شغلی، محقق شود و زمینه بهبود معیشت و ارتقای وضعیت اقتصادی روستاییان منطقه را فراهم کند.

وی تغییر الگوی کشاورزی سنتی به شیوه‌های نوین تولید را از دیگر دستاوردهای این طرح برشمرد و گفت: سازماندهی کشاورزان در قالب تعاونی، امکان مدیریت بهتر منابع، استفاده بهینه از آب و افزایش بهره‌وری را فراهم می‌کند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: توسعه چنین الگوهایی با توجه به ظرفیت‌های هر منطقه می‌تواند ضمن کمک به مدیریت مصرف آب، زمینه افزایش تولید محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را در مناطق مستعد استان فراهم کند.

صادقی ابراز امیدواری کرد تجربه اجرای بزرگ‌ترین باغ یکپارچه زیتون کشور در طارم، با توجه به شرایط و توانمندی‌های شهرستان‌های مختلف، در سایر مناطق استان نیز مورد استفاده قرار گیرد.