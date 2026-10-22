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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱

اجتماع زنان مشهدی در دفاع از حجاب دختران آذربایجانی

اجتماع زنان مشهدی در دفاع از حجاب دختران آذربایجانی

مشهد- عصر پنجشنبه اجتماع زنان مشهدی در دفاع از حجاب دختران آذربایجانی در پارک ملت برگزار شد.

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کد مطلب 6986552

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