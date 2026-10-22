https://mehrnews.com/x3dpRJ ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ کد مطلب 6986552 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ اجتماع زنان مشهدی در دفاع از حجاب دختران آذربایجانی مشهد- عصر پنجشنبه اجتماع زنان مشهدی در دفاع از حجاب دختران آذربایجانی در پارک ملت برگزار شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6986552 کپی شد مطالب مرتبط زن در تراز اسلام؛ عفت مقتدرانه و کنشگری اجتماعی در سیره حضرت زینب(س) حمایت دانشآموزان مشهدی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان تربتحیدریه بیشترین کشفیات مواد مخدر خراسان رضوی را ثبت کرد برچسبها زنان عفاف و حجاب مشهد
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