به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین عبدالحسین غبیشاوی عصر امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری آبادان که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مسیر عزتمندی، امروز در عرصه‌های مختلف جهانی نقش‌آفرینی می‌کند و پیش‌بینی‌های رهبر شهیدمان را در حال تحقق می‌بینیم.

وی با تأکید بر ضرورت رویکرد جهادی در عرصه‌های اقتصادی، اشتغال و مدیریت افزود: آبادان، شهر بین‌النهرین، از ظرفیت‌های متعددی برای توسعه برخوردار است که جزیره شادی نیز یکی از این ظرفیت‌ها به شمار می‌رود. انتظار می‌رود این ظرفیت‌ها از حالت بالقوه خارج شده و به فرصت‌های بالفعل برای اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی تبدیل شوند.

امام جمعه آبادان با اشاره به حجم سفرها به این شهرستان تصریح کرد: در ایام اوج سفر، بیش از یک میلیون مسافر وارد منطقه می‌شوند که بخشی از این سفرها نیز با اهداف معنوی انجام می‌شود؛ ازاین‌رو، توسعه و تکمیل جاده‌ها و سایر زیرساخت‌های موردنیاز باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین غبیشاوی با تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان محلی برای رفع مشکلات و توسعه منطقه بیان کرد: منطقه آزاد اروند، بنادر و سایر بخش‌های اقتصادی آبادان از ظرفیت‌های ارزشمندی برخوردارند که بهره‌گیری مؤثر از آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان باشد.