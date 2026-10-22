به گزارش خبرنگار مهر، سالار آبنوش بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با قدردانی از وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی برای تصمیمات اتخاذشده، اظهار کرد: اقدامات انجام‌شده در استان نتایج مثبتی داشته و انتظار می‌رود با تقویت اختیارات مدیران استانی، روند حل مسائل مردم سرعت بیشتری بگیرد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به تجربه جنگ رمضان گفت: در آن مقطع، ظرفیت صنعتی کشور و توان تأمین نیازهای تولیدی اهمیت خود را نشان داد و نباید اجازه داد مشکلات اداری و محدودیت اختیارات، مانع استفاده از ظرفیت‌های موجود شود.

وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست اختیارات بیشتری در حوزه‌های مرتبط با امور اراضی، منابع طبیعی و مسائل کشاورزی به استان‌ها واگذار شود تا استاندار و مدیران محلی بتوانند متناسب با شرایط منطقه تصمیم بگیرند.

آبنوش تأکید کرد: ارجاع هر موضوع به تهران و انتظار برای تشکیل جلسه با معاونان دستگاه‌های مرکزی، روند رسیدگی به مسائل مردم را طولانی می‌کند؛ در حالی که با اعتماد به مدیران استانی می‌توان بسیاری از مشکلات را سریع‌تر حل کرد.

انتقاد از تخریب باغ‌ها و اراضی مردم

وی در ادامه با اشاره به مسائل مربوط به امور اراضی و منابع طبیعی، گفت: برخوردهای اداری و تخریب باغ‌ها و زمین‌هایی که مردم با سرمایه و مشارکت خانوادگی تهیه کرده‌اند، در برخی موارد به نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این پرونده‌ها، خواستار اتخاذ رویکردی شد که ضمن رعایت قانون و صیانت از منابع طبیعی، از تشدید نارضایتی مردم جلوگیری کند.

آبنوش همچنین از پیگیری مسئولان برای حل مشکل شهرک دانش قدردانی کرد و گفت: جمعی از ساکنان این شهرک برای پیگیری مطالبات خود مقابل استانداری حضور یافته بودند و با ورود مسئولان و استفاده از اختیارات قانونی، مشکل آنان برطرف شد.

وی این اقدام را نمونه‌ای از ضرورت تفویض اختیار به مدیران استانی دانست و از وزیر جهاد کشاورزی و داوود نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، برای همکاری در حل این مسئله تشکر کرد.

درخواست رسیدگی به وضعیت معیشتی نیروهای حفاظت منابع طبیعی

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط کاری نیروهای حفاظت منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: این نیروها با وجود شمار محدود، در مقابله با آتش‌سوزی‌ها، شکار غیرمجاز و دیگر تخلفات، مسئولیت‌های دشواری بر عهده دارند و گاه جان خود را به خطر می‌اندازند.

وی با اشاره به پایین بودن حقوق و دشواری شرایط کار این نیروها، خواستار پیگیری مطالبات معیشتی و موضوع سختی کار آنان از مسیر وزارت جهاد کشاورزی و در تعامل با مجلس شد.

آبنوش در پایان با تأکید بر اهمیت ثبات بازار محصولات کشاورزی، گفت: کشاورزان و باغداران برای برنامه‌ریزی تولید و فروش محصولات خود به بازاری باثبات نیاز دارند و انتظار می‌رود این موضوع در تصمیمات و تدابیر وزارت جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.



