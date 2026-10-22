به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی، ضمن قدردانی از تلاش مسئولان برای تأمین کالاهای اساسی در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن دوره، با وجود دشواری‌های حمل‌ونقل و تأمین کالا، مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان استان برای استمرار تأمین مواد غذایی و پروتئین مورد نیاز مردم تلاش زیادی کردند.

وی با بیان اینکه در کنار این اقدامات، مشکلاتی نیز در بخش کشاورزی و بازار وجود دارد، افزود: افزایش قیمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت، میوه، لبنیات، صیفی‌جات و حبوبات، فشار زیادی به خانوارها وارد کرده و لازم است برای کنترل بازار و مقابله با تخلفات، نظارت مؤثرتری اعمال شود.

درخواست برخورد با واسطه‌گری و تخلفات بازار

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس با اشاره به تفاوت قیمت برخی محصولات در مبدأ تولید و بازار مصرف گفت: تولیدکنندگان از فاصله زیاد میان قیمت فروش محصولات و قیمت عرضه آن‌ها به مصرف‌کننده گلایه دارند؛ به‌عنوان نمونه، به گفته برخی تولیدکنندگان، روغن زیتون را با قیمت حدود ۸۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند، اما همین محصول در بازار با قیمت حدود دو میلیون تومان به فروش می‌رسد.

محمدبیگی خواستار برخورد قاطع با تخلفات و واسطه‌گری‌های غیرمتعارف شد و تأکید کرد: نظارت بر زنجیره توزیع باید به‌گونه‌ای باشد که هم حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود و هم تولیدکنندگان از منافع حاصل از زحمت خود بهره‌مند شوند.

تأخیر مطالبات گندم‌کاران، انگیزه کشت را کاهش داده است

وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار کرد: پرداخت‌نشدن به‌موقع مطالبات، موجب نارضایتی کشاورزان و تردید آن‌ها برای ادامه کشت در فصل بعد شده است؛ موضوعی که می‌تواند بر تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی اثر بگذارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی محصولات، از جمله زیتون، گفت: تأخیر در تعیین الگوی کشت، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی و انجام به‌موقع عملیات مبارزه با آفات، از جمله مقابله با مگس زیتون، مشکلاتی برای کشاورزان ایجاد کرده است.

محمدبیگی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های تأمین آب کشاورزی تأکید کرد و خواستار پیگیری مجوزها و تخصیص‌های مورد نیاز برای پروژه‌هایی شد که می‌توانند آب مورد نیاز روستاها و بهره‌برداران را تأمین کنند.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی گفت: در بازدید از مناطق بخش مرکزی، کشاورزان از قطعی‌های شش تا هشت‌ساعته برق چاه‌ها و از دست رفتن نوبت آبیاری گلایه داشتند؛ مسئله‌ای که به گفته آنان، خسارت قابل‌توجهی به محصولات وارد کرده است.

این نماینده مجلس همچنین ناکافی بودن سهمیه سوخت برخی ماشین‌آلات کشاورزی را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری در میزان سوخت تخصیصی متناسب با نیاز واقعی کشاورزان شد.

باغستان سنتی قزوین در معرض آسیب است

محمدبیگی با اشاره به اهمیت تاریخی و اقتصادی باغستان سنتی قزوین اظهار کرد: این میراث ارزشمند به دلیل مشکلات تأمین آب و ضعف در لایروبی قنوات با تهدید مواجه شده و برای حفظ آن باید برنامه‌ای جدی و پایدار در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت‌های همکاری برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، خواستار توجه ویژه به طرح‌های انتقال آب، استخرهای معیشتی و احیای قنوات شد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس در پایان با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان بخش کشاورزی، خواستار توجه بیشتر به معیشت و حمایت از نیروهای این مجموعه شد.

وی همچنین فرودگاه جهاد کشاورزی قزوین را از زیرساخت‌های قدیمی استان دانست و بر ضرورت بررسی ظرفیت‌های آن برای پروازهای مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی، تاکسی هوایی و در صورت فراهم بودن شرایط، پروازهای مسافری تأکید کرد.



