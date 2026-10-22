به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران و امام جمعه ساری، در دیدار با اهالی، علما، معتمدان و مسئولان روستای سادات‌نشین کنت شهرستان بهشهر، بر اهمیت حفظ هویت دینی و اخلاقی نسل جوان تأکید کرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مکتب فاطمی را الگویی برای رشد معنوی، اخلاقی و بندگی خدا دانست و اظهار کرد: سعادت انسان در گرو پایبندی به ارزش‌های دینی در کنار تلاش برای برخورداری از زندگی شرافتمندانه است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر نقش خانواده‌ها در تربیت نسل آینده افزود: روستاهای مذهبی و سادات‌نشین باید در زمینه نماز، عفاف و حجاب و ترویج ارزش‌های اسلامی پیشگام باشند و با دعا و مراقبت مستمر، نسل جوان را از آسیب‌های اجتماعی دور نگه دارند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ هویت دینی، اخلاقی و انقلابی خانواده‌ها و جوانان در مناطق روستایی افزود: روستاهای سادات‌نشین و مذهبی باید در زمینه پایبندی به ارزش‌های اسلامی الگو باشند و خانواده‌های اصیل و متدین در موضوعاتی همچون نماز، عفاف و حجاب و تربیت دینی فرزندان پیشگام شوند.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به نقش خانواده‌ها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: نسل جوان باید با دعا، مراقبت مستمر و تربیت صحیح در مسیر ارزش‌های دینی پرورش یابد و خانواده‌ها برای حفظ سلامت اخلاقی و معنوی فرزندان خود اهتمام داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم را از وظایف مهم مسئولان دانست و با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در مناطق روستایی گفت: شنیدن دردها و مشکلات مردم عبادت است و مسئولان باید با حضور در کنار شورا، دهیار و معتمدان، دغدغه‌های اهالی را بشنوند و برای رفع آن‌ها تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به مطالبات مردم روستای کنت در حوزه‌های معیشتی، عمرانی و رفاهی اظهار کرد: مسئولان باید برای رفع مشکلات مردم پای کار باشند و مسائل و نیازهای روستاها را با جدیت دنبال کنند.

وی راه ارتباطی روستا، آسفالت و ایمنی جاده، اجرای طرح هادی، مسائل مربوط به مسجد و احداث یا تکمیل سالن ورزشی را از جمله موضوعاتی برشمرد که نیازمند پیگیری دستگاه‌های مسئول است.

آیت‌الله محمدی لائینی تأکید کرد: مشکلات عمرانی روستای کنت باید از سوی بخشدار، فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، هر یک متناسب با وظایف و اختیارات خود، پیگیری شود تا زمینه بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سطح رفاه اهالی فراهم شود.

در ابتدای این دیدار، جمعی از اهالی، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای کنت، مسائل و دغدغه‌های خود را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند. مشکلات راه ارتباطی، وضعیت آسفالت و ایمنی جاده، زیرساخت‌های ورزشی، گازرسانی و مسائل مرتبط با طرح‌های عمرانی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه، بخشدار مرکزی بهشهر گزارشی از اقدامات انجام‌شده در منطقه و برنامه‌های پیش‌رو برای بهسازی زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی ارائه کرد.