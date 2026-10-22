برد تراکتور مقابل صنعت نفت آبادان ؛ لشگر سرخ تبریز آماده امارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بازی هفته دهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ امروز پنجشنبه بین تیم های فوتبال تراکتور تبریز د صنعت نفت آبادان برگزار شد که با پیروزی ۳ بر صفر میزبان در ورزشگاه یادگار امام تبریز همراه بود. امیرحسین حسین‌زاده (۷۴) و شهریار مغانلو(۸۴- پنالتی) و زائرکاظمینی (۴+۹۰) برای تراکتور گلزنی کردند.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند(۶- پارسا جعفری)، شجاع خلیل‌زاده، فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی‌فر، سعید کریم‌آذر، محمد نادری، تیبور هلیلوویچ، اودیل خامروبکوف، سیدمهدی حسینی، شهریار مغانلو (۹۰ - مسعود زائرکاظمینی) و امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب صنعت نفت آبادان:

احمد گوهری، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، محمد آقاجان‌پور، متین کریم‌زاده، محمدحسین فلاح، محمد عباسی، علی طاهران، طالب ریکانی، خشایار زبرجد و محسن سیفی

خداحافظی بیرانوند تلخ شد

دروازه بان ملی پوش تراکتور تبریز که آخرین بازی خود در تراکتور را قبل از رفتن به سربازی انجام می داد در دقیقه ۵ دچار مصدومیت شد تا پس از حضور کادر پزشکی دستور تعویض او صادر شود وپارسا جعفری درون دروازه تراکتور ایستاد

آرام آرام طوفان تراکتور آمد

نیمه نخست دو تیم بیشتر با محک فنی دوتیم همراه بود. تنها در دقیقه ۳۳ ارسال دانیال اسماعیلی‌فر با کنترل کریم زاده همراه بود و او شوت زد که با واکنش گوهری توپ راهی کرنر شد.

در نیمه دوم تراکتور سعی کرد فشار بیشتری را روی دروازه میهمان آبادانی ایجاد کند. تحرک مهاجمان تراکتور بیش از پیش شد و در نهایت این تیم توانست در دقیقه ۷۴ بار دیگر توسط حسین‌زاده به گل برسد.

شوت فرشاد فرجی از پشت محوطه جریمه با واکنش گوهری همراه شد اما دفع او توپ را مقابل پای حسین زاده انداخت تا او ضربه نهایی را به کل تبدیل کند.

نفتی ها پس از دریافت این گل سعی بر حبران آن برآمدند اما این تراکتور بود که در دقیقه ۸۴ توسط مغانلو به پنالتی رسید و خودش پشت توپ ایستاد و آن را گل کرد.

زائرکاظمینی هم که جای مغانلو در واپسین دقایق به میدان آمد توانست در چهارمین دقیقه از وقت های اضافی گل سوم را بزند تا تراکتور قبل از بازی در هفته سوم لیگ نخبگان با توپ پر راهی امارات شود.