ضعف برندسازی، ارزش صادراتی محصولات کشاورزی قزوین را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمانی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان قزوین با حضور وزیر جهاد کشاورزی، ثبات تولید و بازار، توسعه تجارت محصولات کشاورزی و سامان‌دهی داده‌های این بخش را از محورهای مهم توسعه کشاورزی استان برشمرد.

وی با اشاره به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور اظهار کرد: این بخش در سال‌های مختلف سهمی حدود ۱۴ تا ۱۶ درصدی از اقتصاد را حفظ کرده و در مقایسه با برخی بخش‌های دیگر، تأثیرپذیری کمتری از نوسانات اقتصادی و خارجی داشته است.

ثبات بازار، مکمل تلاش کشاورزان قزوین

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به ظرفیت تولید محصولات کشاورزی در استان گفت: قزوین در تولید محصولاتی مانند شیر و گوشت جایگاه قابل‌توجهی دارد، اما کشاورزان در زمان برداشت محصولاتی مانند انگور، گوجه‌فرنگی و سایر محصولات با مشکلات بازار و فروش مواجه می‌شوند.

رحمانی افزود: کشاورزان وظیفه خود را در تولید انجام می‌دهند، اما برای حفظ منافع آن‌ها باید ثبات بازار و امکان عرضه مناسب محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، همراهی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مرتبط می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان کمک کند.

برندسازی می‌تواند ارزش محصولات را چند برابر کند

وی با تأکید بر ضرورت توسعه تجارت محصولات کشاورزی اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف اساسی در این حوزه، نبود برندسازی و بسته‌بندی متناسب با ظرفیت محصولات استان است. اگر محصولات کشاورزی قزوین، از جمله زیتون، با برند مشخص و بسته‌بندی مناسب در بازارهای کشورهای همسایه عرضه شوند، ارزش اقتصادی بیشتری ایجاد خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به مطالعات انجام‌شده در این زمینه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد عرضه برخی محصولات با بسته‌بندی و برند مناسب در بازار کشورهای همسایه می‌تواند ارزش فروش آن‌ها را تا هشت برابر افزایش دهد.

رحمانی افزود: تحقق این ظرفیت به توسعه بسته‌بندی، برندسازی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های تجاری نیاز دارد و حمایت وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در پیشبرد این برنامه مؤثر باشد.

سامان‌دهی اطلاعات کشاورزی برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود در مرکز آمار، داده‌های دستگاه‌های متولی کشاورزی و برآوردهای ماهواره‌ای در برخی موارد اختلاف‌هایی دارد که میزان آن گاهی به ۲۰ درصد می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین تصریح کرد: سامان‌دهی اطلاعات و آمار کشاورزی و همچنین تعیین وضعیت کاربری‌ها و واحدهایی مانند دامداری‌ها و مرغداری‌ها، برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توسعه زنجیره تولید ضروری است.

وی در پایان بر تداوم پیگیری‌های مدیریت استان برای توسعه تجارت و افزایش ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی تأکید کرد.



