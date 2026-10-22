فاطمه نظیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ملی جایزه امیر با تمرکز بر تجربه‌های میدانی و نقش مشارکت مردمی در حل مسائل اجتماعی، بستری برای معرفی فعالیت‌های اثرگذار و راهکارهای نوآورانه در این حوزه فراهم کرده است.

وی افزود: در دوره گذشته این رویداد، ۶۵۰ نفر شرکت کردند و من نیز به‌عنوان فعال اجتماعی از استان چهارمحال و بختیاری در این جشنواره حضور یافتم و با کسب بیشترین آرای مردمی به‌عنوان برگزیده انتخاب شدم.

نظیفی با بیان اینکه این موفقیت را فرصتی برای بازخوانی تجربه‌های اجتماعی و توجه بیشتر به ظرفیت ایده‌های خلاقانه می‌داند، تصریح کرد: به‌عنوان فردی که هفت سال در عرصه فعالیت‌های داوطلبانه اجتماعی حضور داشته‌ام، معتقدم کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاهی فراتر از راهکارهای معمول، شناخت دقیق مسائل جامعه و بهره‌گیری از تجربه‌های واقعی مردم است.

دبیر شبکه اشتغال و کارآفرینی جوانان استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: افرادی که از نزدیک با مسائل و چالش‌های اجتماعی مواجه هستند، شناخت ارزشمندی از نیازهای جامعه دارند و مشارکت‌دادن آن‌ها در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای راهکارها می‌تواند به شکل‌گیری اقداماتی مؤثرتر و ماندگارتر منجر شود.

وی با اشاره به اهمیت نوآوری اجتماعی بیان کرد: نوآوری اجتماعی زمانی به نتایج ملموس و پایدار می‌رسد که ایده‌ها از مرحله طرح و گفت‌وگو عبور کنند و با شناخت نیازهای واقعی جامعه، به برنامه‌ها و اقداماتی عملی و اثربخش تبدیل شوند.

جایزه امیر؛ فرصتی برای دیده‌شدن ظرفیت‌های اجتماعی جوانان

نظیفی با اشاره به آثار حضور در این رویداد ملی گفت: انتخاب به‌عنوان برگزیده مردمی و حضور به‌عنوان تنها نماینده استان چهارمحال و بختیاری در این رویداد، برای من مایه افتخار و انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه فعالیت‌ها و تلاش بیشتر در حوزه مسئولیت اجتماعی است.

وی افزود: دیده‌شدن تجربه‌های فعالان اجتماعی در سطح ملی، علاوه بر ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر، می‌تواند زمینه آشنایی افراد و گروه‌های مختلف با تجربه‌های موفق و فراهم‌شدن بستر همکاری‌های تازه را ایجاد کند.

این فعال اجتماعی با دعوت از جوانان دغدغه‌مند، صاحبان ایده، گروه‌های مردمی و کنشگران اجتماعی برای مشارکت بیشتر در حل مسائل جامعه، تأکید کرد: به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها، ارائه راهکارهای خلاقانه و حضور فعال در عرصه اجتماعی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش توانمندی جامعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: گسترش تجربه‌های موفق، حمایت از ایده‌های نو و فراهم‌کردن فرصت مشارکت برای افراد بیشتر، زمینه‌ساز شکل‌گیری حرکت‌های اجتماعی مؤثرتر خواهد بود؛ حرکت‌هایی که با تکیه بر ظرفیت مردم و شناخت واقعیت‌های جامعه، مسیر حل مسائل اجتماعی را هموارتر می‌کنند.

تأکید بر نقش جوانان در حل مسائل اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی جایزه امیر با هدف توجه به تجربه‌های اثرگذار اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های مردمی در مسیر کاهش آسیب‌های اجتماعی برگزار شده است. در دوره گذشته این رویداد، چهره‌هایی از حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای حضور داشتند.

در این مراسم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اهمیت فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان، اظهار کرد: بسیاری اوقات فرصت رشد و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل، صرفاً با پشت میز مدرسه نشستن ایجاد نمی‌شود.

این رویداد بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، حمایت از تجربه‌های میدانی و تقویت مشارکت مردمی در مسیر شناسایی و حل مسائل اجتماعی تأکید دارد.