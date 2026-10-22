به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری عصر پنجشنبه در نشست بررسی وضعیت تسهیلات سفرهای ریاست‌جمهوری، با اشاره به ارزیابی عملکرد استان‌ها اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه ممتاز در ارزیابی ملی شده است که این موفقیت را به استاندار و تمامی مدیرانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند، تبریک می‌گوییم.

وی افزود: حفظ این جایگاه دشوارتر از کسب آن است و باید تلاش کنیم در تمامی بخش‌ها و مراحل اجرایی، رتبه ممتاز استان حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیگیری‌های مدیریت ارشد استان بیان کرد: این نشست با هدف بررسی اقدامات انجام‌شده و دریافت گزارش عملکرد بانک‌های عامل برگزار شده است تا روند اجرای مصوبات با جدیت بیشتری دنبال شود.

عسکری با اشاره به سفر قریب‌الوقوع دکتر قائم‌پناه به استان گفت: حدود ۲۰ تا ۳۰ روز آینده ایشان شخصاً به استان سفر خواهند کرد؛ بنابراین، روند اجرای مصوبات باید با سرعت بیشتری پیش برود و دیگر فرصتی برای تعلل و نظاره‌گری وجود ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران بانکی تصریح کرد: بانک‌های عامل باید موانع موجود را برطرف کنند و اجازه ندهند طرح‌های مصوب به دلیل کندی روند بررسی و پیگیری‌های اداری بلاتکلیف بمانند.

عملکرد ضعیف در پرداخت تسهیلات

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وضعیت یکی از بانک‌های عامل اظهار کرد: سهمیه تعیین‌شده برای این بانک در سال جاری یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان است و طرح‌های متعددی نیز برای دریافت تسهیلات به آن ابلاغ شده‌اند، اما با وجود معرفی طرح‌ها و پیش‌بینی اعتبارات، عملکرد پرداخت تسهیلات این بانک صفر گزارش شده است.

وی افزود: در یکی دیگر از بانک‌های عامل نیز با وجود معرفی طرح‌هایی به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان، عملکرد اعلام‌شده در پرداخت تسهیلات صفر بوده است.

عسکری با انتقاد از این وضعیت تأکید کرد: مدیران بانکی باید مشکلات اجرایی را برطرف کنند و با پیگیری مستمر، زمینه تعیین تکلیف طرح‌های معرفی‌شده و پرداخت تسهیلات را فراهم آورند.

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان

وی در ادامه با اشاره به عملکرد یکی از بانک‌های عامل در بخش طرح‌های معرفی‌شده گفت: طبق گزارش ارائه‌شده، ۱۰ طرح به مبلغ ۱۰۹ میلیارد تومان در وضعیت عدم مراجعه متقاضیان قرار داشته و پنج طرح به مبلغ ۶۸ میلیارد تومان نیز رد شده است.

عسکری ادامه داد: در این مجموعه، دو طرح به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آماده عقد قرارداد بوده و هفت طرح به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان نیز در مراحل اجرایی قرار داشته‌اند. عملکرد اعلام‌شده این بانک ۳۰ درصد بوده است.

انتقاد از پایین بودن میزان انعقاد قراردادها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد یکی دیگر از بانک‌های عامل تصریح کرد: در این بانک، ۴۷ طرح به مبلغ یک‌هزار و ۳۶۱ میلیارد تومان در وضعیت عدم مراجعه قرار داشته و ۱۹ طرح به مبلغ ۲۴۴ میلیارد تومان نیز رد شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده، از مجموع طرح‌های بررسی‌شده، تعداد قابل توجهی رد و با طرح‌های جایگزین مواجه شده‌اند. همچنین، ۱۵۷ میلیارد تومان طرح در مرحله آماده بررسی قرار داشته، اما تعداد قراردادهای منعقدشده تنها سه طرح به مبلغ ۶ میلیارد تومان بوده است.

عسکری با تأکید بر لزوم اصلاح روند اجرایی این پرونده‌ها گفت: چنین عملکردی با حجم طرح‌های معرفی‌شده تناسب ندارد و باید برای تسریع در بررسی درخواست‌ها، رفع موانع و افزایش میزان پرداخت تسهیلات اقدام جدی انجام شود.

وی همچنین با اشاره به عملکرد یکی دیگر از بانک‌های عامل اظهار کرد: ۷۵ طرح به مبلغ یک‌هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان به این بانک ابلاغ شده است که از این تعداد، ۴۴ طرح به مبلغ ۵۰۷ میلیارد تومان در وضعیت عدم مراجعه متقاضیان قرار داشته و ۱۲ طرح به مبلغ ۳۶۸ میلیارد تومان نیز رد شده است.

معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این مجموعه، هشت طرح به مبلغ ۸۸ میلیارد تومان به‌عنوان طرح جایگزین معرفی شده، ۹ طرح به مبلغ ۱۲۷ میلیارد تومان آماده بررسی بوده و ۱۷ طرح به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان نیز در مرحله آماده عقد قرارداد قرار داشته است.

وی بیان کرد: با وجود این تعداد طرح ابلاغی، تنها یک قرارداد منعقد شده است که نشان‌دهنده ضرورت افزایش سرعت بررسی پرونده‌ها و انعقاد قراردادهاست.

عملکرد ۱۰ درصدی در قراردادهای تسهیلاتی

عسکری با اشاره به عملکرد یکی دیگر از بانک‌های عامل گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، ۴۷ طرح به مبلغ یک‌هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان، ۶۲ طرح جایگزین به مبلغ ۹۸۸ میلیارد تومان، ۳۳ طرح آماده بررسی به مبلغ ۲۹۷ میلیارد تومان و ۲۰ طرح آماده عقد قرارداد به مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان در این مجموعه ثبت شده است.

وی افزود: قرارداد شش طرح به مبلغ ۸۸ میلیارد تومان منعقد شده و نسبت مبلغ طرح‌های در دست بررسی به سهم سالانه ۲۳ درصد و عملکرد قراردادها ۱۰ درصد گزارش شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از این میزان عملکرد تصریح کرد: این آمارها رضایت‌بخش نیست و لازم است پرونده‌های موجود با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شوند تا اعتبارات مصوب در مسیر اجرای طرح‌ها قرار گیرند.

تأکید بر تسریع در اجرای مصوبات

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد یکی از بانک‌های عامل در حوزه طرح‌های آماده بررسی و قراردادهای منعقدشده گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده، طرح‌های آماده بررسی به ارزش هشت میلیارد تومان و ۱۸۸ میلیارد تومان ثبت شده است.

عسکری ادامه داد: همچنین، شش طرح به مبلغ ۲۲۴ میلیارد تومان منتهی به قرارداد شده و برای هشت طرح به مبلغ ۲۴۱ میلیارد تومان نیز قرارداد منعقد شده است.

وی بیان کرد: نسبت طرح‌های در دست بررسی ۱۹ درصد، نسبت طرح‌های منتهی به عقد قرارداد ۲۴ درصد و مجموع عملکرد این مجموعه ۴۷ درصد گزارش شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای مصوبات سفر ریاست‌جمهوری گفت: بانک‌های عامل باید با جدیت بیشتری پای کار بیایند و موانع موجود در مسیر پرداخت تسهیلات را برطرف کنند.

عسکری تأکید کرد: عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در جذب اعتبارات و پرداخت تسهیلات مصوب قابل قبول نیست و مدیران باید با تعیین تکلیف پرونده‌های موجود، تسریع در انعقاد قراردادها و پیگیری مستمر امور، زمینه تحقق اهداف این تسهیلات را فراهم کنند.