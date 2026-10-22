به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکرآزاد شامگاه پنجشنبه در سومین جشنواره ملی لپه و خشکبار آذرشهر، با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و صنعتی این شهرستان اظهار کرد: آذرشهر، ممقان، گوگان و تیمورلو در حوزه تولید محصولات کشاورزی، غذایی و صنعتی توانمندی‌های قابل‌توجهی دارند که می‌توان از آن‌ها برای توسعه اقتصادی منطقه بهره برد.

وی با بیان اینکه آذرشهر در زمینه صنایع تبدیلی، محصولات غذایی و شیرینی‌پزی نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد، افزود: این توانمندی‌ها می‌تواند زمینه معرفی بهتر محصولات منطقه و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در سطح کشور و بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، برندسازی و معرفی هدفمند محصولات کشاورزی را از الزامات توسعه اقتصادی دانست و گفت: بخش کشاورزی و صنایع وابسته از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور هستند و با تقویت آن‌ها می‌توان علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، صادرات محصولات را نیز افزایش داد.

متفکرآزاد پیگیری مطالبات مردم و رفع موانع توسعه را از وظایف مسئولان عنوان کرد و بر تداوم تعامل با وزارت جهاد کشاورزی برای پیگیری مسائل و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرستان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری امور حوزه انتخابیه طی سال‌های گذشته اظهار کرد: در انجام مسئولیت‌ها، میان تبریز، آذرشهر و اسکو تفاوتی قائل نبوده‌ام و پیگیری مسائل و مطالبات مردم هر سه شهرستان را وظیفه خود می‌دانم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در پایان، ثبت رسمی آذرشهر به‌عنوان «شهر ملی لپه ایران» را از اهداف قابل پیگیری دانست و بر ضرورت معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی این شهرستان تأکید کرد.