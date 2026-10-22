به گزارش خبرگزاری مهر سیدعباس صالحی پنجشنبه ۳۰ مهرماه پس از حضور در روستای ارکان بجنورد و بازدید از نمایشگاه صنایع روستایی و عشایری این روستا، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به روستای ارکان خراسان شمالی رفتم؛ نمایشگاهی با ۸۴ غرفه که در کنار جمعه‌بازار هفتگی آن، مشتریانی از نقاط مختلف استان دارد.

وی با اشاره به آغاز این حرکت از جشنواره روستای دوستدار کتاب افزود: گفته می‌شد که شروع این کار از حضور در جشنواره روستای دوستدار کتاب بوده است. کتاب می‌تواند نقطه کانونی برای توسعه روستایی باشد؛ باید از این تجربه روایت بسازیم.