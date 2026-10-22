علم الهدی: سازمان بازرسی مانع گسترش مفاسد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به قاطعیت و اقتدار این سازمان در پیگیری مسائل و مقابله با مفاسد اظهار کرد: کمتر زمانی پیش آمده است که سازمان بازرسی چنین اقتداری داشته باشد و دستگاه‌های اجرایی تا این اندازه آن را جدی بگیرند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: اگر دستگاه‌های دولتی از یک جریان حمایت نکنند یا موضوعی به آن‌ها مرتبط نباشد، بسیاری از این مفاسد شکل نمی‌گیرد. افراد به‌تنهایی جرئت ارتکاب فساد ندارند و نمی‌توانند به‌راحتی در این مسیر قدم بردارند، مگر اینکه حمایتی از سوی یک قدرت اجرایی پشت سر آن‌ها باشد.

وی با بیان اینکه اقدامات نظارتی و مراقبتی انجام‌شده در استان خراسان رضوی آثار ارزشمندی به همراه داشته است، اظهار داشت: این مراقبت‌ها برای ما در شهر و استان بسیار مفید است؛ چراکه از بسیاری از مفاسد جلوگیری می‌شود و دیگر نیازی نیست پس از وقوع تخلف، برای ورود دستگاه‌های امنیتی و قضایی پیگیری‌های فراوانی انجام دهیم.

سازمان بازرسی، فیلتر مؤثر در برابر مشکلات و مفاسد کشور

علم‌الهدی با اشاره به شرایط کنونی کشور و اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بیان کرد: در موقعیت امروز کشور و با توجه به شرایط موجود، سازمان بازرسی تشکیلاتی است که همچون فیلتری قوی بر تمام مسائل کشور نظارت می‌کند و اجازه نمی‌دهد بسیاری از مشکلات از این فیلتر عبور کنند و دامنگیر مردم شوند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در شرایط کنونی نمی‌توان فرض کرد که همه افراد در مسیر دلسوزی برای نظام، ملت و اسلام حرکت می‌کنند و در مقابله با دشمن و مسائل مربوط به جنگ، همراه و همگام هستند؛ بلکه بخشی از افراد ممکن است محاسبات دیگری داشته باشند و به دنبال آن باشند که به شکلی برای خود پشتوانه ایجاد کنند.

وی ادامه داد: شرایطی که امروز در کشور به وجود آمده و مسائل مربوط به جنگ، ممکن است برای برخی افراد این تصور را ایجاد کند که می‌توانند از این وضعیت برای تأمین منافع خود استفاده کنند.

علم الهدی تصریح کرد: تعداد این افراد کم نیست و حتی در میان برخی مقامات نیز می‌توان نشانه‌هایی از این رویکرد را در سخنان و اظهارنظرها مشاهده کرد؛ افرادی که ممکن است به‌تدریج زمینه‌های لازم را فراهم کنند تا در مرحله بعد، اقدامات عملی خود را دنبال کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر نقش سازمان بازرسی در جلوگیری از چنین روندهایی اظهار داشت: آنچه امروز مانع این اقدامات شده و همچون فیلتری در برابر آن‌ها عمل می‌کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی است. دستگاه قضایی نیز برای پیشگیری از این مسائل، به ظرفیت نظارتی و عملیاتی سازمان بازرسی نیاز دارد.

وی با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در پیشگیری از تخلفات گفت: دستگاه‌های پیشگیرانه قوه قضائیه، به‌تنهایی نقش اجرایی و عملیاتی مستقیمی در همه این زمینه‌ها ندارند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به‌صورت مستقیم وارد عمل شود و با پیگیری مسائل، مانع شکل‌گیری بسیاری از مفاسد شود.

علم‌الهدی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، سازمان بازرسی کل کشور نقشی اساسی در شناسایی و پیگیری مسائل دارد و زمینه را برای ورود مؤثر دستگاه قضایی فراهم می‌کند. این ظرفیت موجب شده است که سازمان بازرسی در مسائل جاری کشور، هم چشم بینای دستگاه قضایی باشد و هم امکان اقدام و پیگیری عملیاتی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به برداشت خود از عملکرد این سازمان اظهار داشت: این ویژگی‌ها مواردی است که ما از بیرون مشاهده و درک می‌کنیم؛ هرچند ممکن است در موقعیت مسئولیت، شرایط متفاوتی داشته باشید و با مشکلات و گرفتاری‌های دستگاه‌های اجرایی، دولت، مجلس و سایر بخش‌ها از نزدیک دست‌وپنجه نرم کنید.

وی ادامه داد: کسی که از بیرون به عملکرد سازمان بازرسی نگاه می‌کند، امروز این سازمان را صرفاً یک دستگاه نظارتی نمی‌بیند، بلکه آن را مجموعه‌ای با نقش عملیاتی نیز می‌داند. نظارت به این معناست که عملکرد دستگاه‌ها بررسی شود و مشخص باشد که هر دستگاه چه اقداماتی انجام می‌دهد؛ اما سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر این نقش نظارتی، در میدان عمل نیز اثرگذار است.

علم الهدی تأکید کرد: نقش عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور، به‌خوبی در جلوگیری از گسترش مفاسد نمایان شده است و ما از بیرون، آثار این اقدامات را احساس و لمس می‌کنیم.